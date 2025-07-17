SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Ronin47 7e BTC Since June 2025
Mohd Azlan Md Nor

Ronin47 7e BTC Since June 2025

Mohd Azlan Md Nor
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 111%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 101
Kârla kapanan işlemler:
2 015 (64.97%)
Zararla kapanan işlemler:
1 086 (35.02%)
En iyi işlem:
9 126.33 USD
En kötü işlem:
-2 590.39 USD
Brüt kâr:
238 760.73 USD (49 740 234 pips)
Brüt zarar:
-153 969.17 USD (69 979 052 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (357.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24 549.81 USD (8)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
101.56%
Maks. mevduat yükü:
21.75%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
145
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
4.14
Alış işlemleri:
1 615 (52.08%)
Satış işlemleri:
1 486 (47.92%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
27.34 USD
Ortalama kâr:
118.49 USD
Ortalama zarar:
-141.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-18 627.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20 461.12 USD (15)
Aylık büyüme:
11.83%
Yıllık tahmin:
143.55%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
124.22 USD
Maksimum:
20 461.12 USD (13.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.23% (20 461.12 USD)
Varlığa göre:
47.73% (53 556.82 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 3101
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 85K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9 126.33 USD
En kötü işlem: -2 590 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +357.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -18 627.75 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real-12
0.07 × 1176
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

100% Autotrade Using EA Ronin47 version 7e BTC Since June 2025

Trade On BTCUSD Only 



İnceleme yok
2025.08.14 22:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 21:29
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 19:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 16:22
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 01:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.17 14:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.17 14:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
