- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 101
Kârla kapanan işlemler:
2 015 (64.97%)
Zararla kapanan işlemler:
1 086 (35.02%)
En iyi işlem:
9 126.33 USD
En kötü işlem:
-2 590.39 USD
Brüt kâr:
238 760.73 USD (49 740 234 pips)
Brüt zarar:
-153 969.17 USD (69 979 052 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (357.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24 549.81 USD (8)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
101.56%
Maks. mevduat yükü:
21.75%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
145
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
4.14
Alış işlemleri:
1 615 (52.08%)
Satış işlemleri:
1 486 (47.92%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
27.34 USD
Ortalama kâr:
118.49 USD
Ortalama zarar:
-141.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-18 627.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20 461.12 USD (15)
Aylık büyüme:
11.83%
Yıllık tahmin:
143.55%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
124.22 USD
Maksimum:
20 461.12 USD (13.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.23% (20 461.12 USD)
Varlığa göre:
47.73% (53 556.82 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|3101
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|85K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-20M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9 126.33 USD
En kötü işlem: -2 590 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +357.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -18 627.75 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
100% Autotrade Using EA Ronin47 version 7e BTC Since June 2025
Trade On BTCUSD Only
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
111%
0
0
USD
USD
110K
USD
USD
17
100%
3 101
64%
102%
1.55
27.34
USD
USD
48%
1:500