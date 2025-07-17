SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / FULL AUTOTRADE EA AI PAI SYQ HFM
Muhammad Habibullah Syarifudin

FULL AUTOTRADE EA AI PAI SYQ HFM

Muhammad Habibullah Syarifudin
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 17%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
134
Kârla kapanan işlemler:
89 (66.41%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (33.58%)
En iyi işlem:
93.21 USD
En kötü işlem:
-24.71 USD
Brüt kâr:
306.96 USD (10 924 pips)
Brüt zarar:
-195.62 USD (13 896 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (20.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
93.21 USD (1)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
86.53%
Maks. mevduat yükü:
26.67%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.32
Alış işlemleri:
65 (48.51%)
Satış işlemleri:
69 (51.49%)
Kâr faktörü:
1.57
Beklenen getiri:
0.83 USD
Ortalama kâr:
3.45 USD
Ortalama zarar:
-4.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-84.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-84.64 USD (6)
Aylık büyüme:
3.88%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.03 USD
Maksimum:
84.64 USD (11.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.46% (84.64 USD)
Varlığa göre:
34.61% (253.19 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 36
AUDCAD 30
NZDUSD 30
USDCAD 23
AUDNZD 15
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 27
AUDCAD 23
NZDUSD 29
USDCAD 24
AUDNZD 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD -6.3K
AUDCAD -818
NZDUSD 1.3K
USDCAD 2K
AUDNZD 889
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +93.21 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +20.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -84.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
XMGlobal-Real 8
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 5
1.00 × 7
full ea
İnceleme yok
2025.09.26 05:40
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 08:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.20 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.20 14:55
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.21 06:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 04:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 15:18
No swaps are charged on the signal account
2025.08.20 14:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 10:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.28 02:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 01:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.17 06:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.17 06:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.17 06:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
