Nguyen Thi Ha Vi

X Fasting Solution

Nguyen Thi Ha Vi
0 inceleme
Güvenilirlik
72 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 139%
HFMarketsSV-Live Server
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
730
Kârla kapanan işlemler:
621 (85.06%)
Zararla kapanan işlemler:
109 (14.93%)
En iyi işlem:
85.68 USD
En kötü işlem:
-220.99 USD
Brüt kâr:
4 693.79 USD (65 732 pips)
Brüt zarar:
-3 920.23 USD (47 378 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (118.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
197.29 USD (12)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
0.11%
Maks. mevduat yükü:
0.05%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
0.79
Alış işlemleri:
440 (60.27%)
Satış işlemleri:
290 (39.73%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
1.06 USD
Ortalama kâr:
7.56 USD
Ortalama zarar:
-35.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-214.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-321.68 USD (2)
Aylık büyüme:
-37.50%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.43 USD
Maksimum:
976.46 USD (43.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.64% (976.14 USD)
Varlığa göre:
10.99% (187.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDb 730
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDb 774
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDb 19K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +85.68 USD
En kötü işlem: -221 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +118.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -214.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

single shot

required ; low slippage

İnceleme yok
2025.09.25 13:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.04 09:38
No swaps are charged
2025.09.04 09:38
No swaps are charged
2025.09.02 15:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 07:26
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 19:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.30 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 05:12
80% of growth achieved within 19 days. This comprises 4.43% of days out of 429 days of the signal's entire lifetime.
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.