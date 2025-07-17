- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
730
Kârla kapanan işlemler:
621 (85.06%)
Zararla kapanan işlemler:
109 (14.93%)
En iyi işlem:
85.68 USD
En kötü işlem:
-220.99 USD
Brüt kâr:
4 693.79 USD (65 732 pips)
Brüt zarar:
-3 920.23 USD (47 378 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (118.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
197.29 USD (12)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
0.11%
Maks. mevduat yükü:
0.05%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
0.79
Alış işlemleri:
440 (60.27%)
Satış işlemleri:
290 (39.73%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
1.06 USD
Ortalama kâr:
7.56 USD
Ortalama zarar:
-35.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-214.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-321.68 USD (2)
Aylık büyüme:
-37.50%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.43 USD
Maksimum:
976.46 USD (43.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.64% (976.14 USD)
Varlığa göre:
10.99% (187.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|730
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDb
|774
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDb
|19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +85.68 USD
En kötü işlem: -221 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +118.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -214.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
