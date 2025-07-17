SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / X Solution Havy
Nguyen Thi Ha Vi

X Solution Havy

Nguyen Thi Ha Vi
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 67%
Exness-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
212
Kârla kapanan işlemler:
143 (67.45%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (32.55%)
En iyi işlem:
232.73 USD
En kötü işlem:
-159.99 USD
Brüt kâr:
1 850.08 USD (280 327 pips)
Brüt zarar:
-1 180.21 USD (230 329 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (77.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
602.09 USD (5)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
56.16%
Maks. mevduat yükü:
22.09%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
52
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.87
Alış işlemleri:
127 (59.91%)
Satış işlemleri:
85 (40.09%)
Kâr faktörü:
1.57
Beklenen getiri:
3.16 USD
Ortalama kâr:
12.94 USD
Ortalama zarar:
-17.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-384.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-384.93 USD (7)
Aylık büyüme:
29.23%
Yıllık tahmin:
356.91%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
57.88 USD
Maksimum:
769.40 USD (41.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.44% (769.40 USD)
Varlığa göre:
22.13% (325.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 164
XAUUSD 46
AUDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 438
XAUUSD 220
AUDCAD 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 14K
XAUUSD 36K
AUDCAD 551
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +232.73 USD
En kötü işlem: -160 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +77.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -384.93 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXOpen-Real1
0.00 × 3
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 2
FTMO-Server2
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US09-Live
0.00 × 2
TitanFX-Demo01
0.00 × 7
Exness-Real16
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
88 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.15 13:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.26 03:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 14:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 04:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 01:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 12:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 21:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 15:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 15:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 07:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 07:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 05:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
X Solution Havy
Ayda 300 USD
67%
0
0
USD
1.7K
USD
15
100%
212
67%
56%
1.56
3.16
USD
41%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.