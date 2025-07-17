- Büyüme
İşlemler:
212
Kârla kapanan işlemler:
143 (67.45%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (32.55%)
En iyi işlem:
232.73 USD
En kötü işlem:
-159.99 USD
Brüt kâr:
1 850.08 USD (280 327 pips)
Brüt zarar:
-1 180.21 USD (230 329 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (77.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
602.09 USD (5)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
56.16%
Maks. mevduat yükü:
22.09%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
52
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.87
Alış işlemleri:
127 (59.91%)
Satış işlemleri:
85 (40.09%)
Kâr faktörü:
1.57
Beklenen getiri:
3.16 USD
Ortalama kâr:
12.94 USD
Ortalama zarar:
-17.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-384.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-384.93 USD (7)
Aylık büyüme:
29.23%
Yıllık tahmin:
356.91%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
57.88 USD
Maksimum:
769.40 USD (41.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.44% (769.40 USD)
Varlığa göre:
22.13% (325.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|164
|XAUUSD
|46
|AUDCAD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|438
|XAUUSD
|220
|AUDCAD
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|14K
|XAUUSD
|36K
|AUDCAD
|551
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +232.73 USD
En kötü işlem: -160 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +77.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -384.93 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok
