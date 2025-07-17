SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / X Three TOP
Nguyen Thi Ha Vi

X Three TOP

Nguyen Thi Ha Vi
0 inceleme
Güvenilirlik
36 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 404%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
30 (93.75%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (6.25%)
En iyi işlem:
229.65 USD
En kötü işlem:
-509.05 USD
Brüt kâr:
1 806.73 USD (17 990 pips)
Brüt zarar:
-588.35 USD (5 760 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (1 447.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 447.83 USD (17)
Sharpe oranı:
0.52
Alım-satım etkinliği:
2.86%
Maks. mevduat yükü:
21.99%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
2.39
Alış işlemleri:
16 (50.00%)
Satış işlemleri:
16 (50.00%)
Kâr faktörü:
3.07
Beklenen getiri:
38.07 USD
Ortalama kâr:
60.22 USD
Ortalama zarar:
-294.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-509.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-509.05 USD (1)
Aylık büyüme:
-15.75%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.35 USD
Maksimum:
509.75 USD (27.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.83% (509.40 USD)
Varlığa göre:
41.40% (434.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +229.65 USD
En kötü işlem: -509 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 447.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -509.05 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.80 × 5887
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
59 daha fazla...
use H2-H4 to open trade

SL TP in top/bottom

İnceleme yok
