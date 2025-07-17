- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
30 (93.75%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (6.25%)
En iyi işlem:
229.65 USD
En kötü işlem:
-509.05 USD
Brüt kâr:
1 806.73 USD (17 990 pips)
Brüt zarar:
-588.35 USD (5 760 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (1 447.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 447.83 USD (17)
Sharpe oranı:
0.52
Alım-satım etkinliği:
2.86%
Maks. mevduat yükü:
21.99%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
2.39
Alış işlemleri:
16 (50.00%)
Satış işlemleri:
16 (50.00%)
Kâr faktörü:
3.07
Beklenen getiri:
38.07 USD
Ortalama kâr:
60.22 USD
Ortalama zarar:
-294.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-509.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-509.05 USD (1)
Aylık büyüme:
-15.75%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.35 USD
Maksimum:
509.75 USD (27.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.83% (509.40 USD)
Varlığa göre:
41.40% (434.70 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +229.65 USD
En kötü işlem: -509 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 447.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -509.05 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.80 × 5887
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|2.93 × 351
|
ICMarketsSC-MT5
|3.04 × 156
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
use H2-H4 to open trade
SL TP in top/bottom
