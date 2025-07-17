Grow Safe 1, kontrollü riskle istikrarlı büyüme isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır. Bu sinyal, güvenlik ve uzun vadeli sürdürülebilirlik için ince ayar yapılmış, özelleştirilmiş bir Dark Venus işlem algoritması sürümüyle desteklenmektedir.





Agresif Martingale veya yüksek riskli grid sistemlerinin aksine, Grow Safe 1 ılımlı bir strateji uygular:





Minimum maruz kalma için mikro lotlarla (0,01) başlar





Daha güvenli ölçeklendirme için dinamik risk kontrolü ve grid yönetimi kullanır





İşleme girmeden önce teknik onayı önceliklendirir (Bollinger tabanlı mantık)





Kaymayı ve spread riskini azaltmak için yüksek likidite saatlerinde işlem yapar





📈 Performans Özeti (Gerçek Hesap Verileri)

✅ Ortalama Kazanma Oranı: ~%71





✅ AUDUSD'de Kâr Faktörü: 2,93





✅ Brüt Kâr: +504,47$





✅ Kontrollü Düşüş: ~%3,35 Mevduat Yükü





Büyüme Hedefi: Zaman içinde güvenli ve tutarlı — hızlı zengin olma sistemi değil.

Felsefemiz: Önce sermayeyi koru, sonra büyü.





💵 Abonelik:

Aylık 30$

Otomasyona ve güvenliğe önem veren ciddi yatırımcılar için uygun fiyatlı.





✅ En İyisi:

✔ Düşük riskli otomatik alım satımı tercih eden yatırımcılar

✔ Tüm gün grafiklerin başında oturmadan pasif büyüme isteyenler

✔ Sinyal destekli tutarlılık arayan yatırımcılar