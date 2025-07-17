- Büyüme
İşlemler:
701
Kârla kapanan işlemler:
485 (69.18%)
Zararla kapanan işlemler:
216 (30.81%)
En iyi işlem:
38.01 USD
En kötü işlem:
-94.01 USD
Brüt kâr:
1 160.81 USD (45 253 pips)
Brüt zarar:
-1 369.76 USD (58 941 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (33.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
139.49 USD (6)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
60.13%
Maks. mevduat yükü:
99.77%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
-0.28
Alış işlemleri:
349 (49.79%)
Satış işlemleri:
352 (50.21%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-0.30 USD
Ortalama kâr:
2.39 USD
Ortalama zarar:
-6.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-739.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-739.85 USD (16)
Aylık büyüme:
-2.58%
Yıllık tahmin:
-30.69%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
494.47 USD
Maksimum:
739.85 USD (166.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
68.26% (527.74 USD)
Varlığa göre:
28.25% (359.21 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|501
|AUDUSD
|200
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-434
|AUDUSD
|225
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-18K
|AUDUSD
|4.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +38.01 USD
En kötü işlem: -94 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +33.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -739.85 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Forex.com-Live 536" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Grow Safe 1, kontrollü riskle istikrarlı büyüme isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır. Bu sinyal, güvenlik ve uzun vadeli sürdürülebilirlik için ince ayar yapılmış, özelleştirilmiş bir Dark Venus işlem algoritması sürümüyle desteklenmektedir.
Agresif Martingale veya yüksek riskli grid sistemlerinin aksine, Grow Safe 1 ılımlı bir strateji uygular:
Minimum maruz kalma için mikro lotlarla (0,01) başlar
Daha güvenli ölçeklendirme için dinamik risk kontrolü ve grid yönetimi kullanır
İşleme girmeden önce teknik onayı önceliklendirir (Bollinger tabanlı mantık)
Kaymayı ve spread riskini azaltmak için yüksek likidite saatlerinde işlem yapar
📈 Performans Özeti (Gerçek Hesap Verileri)
✅ Ortalama Kazanma Oranı: ~%71
✅ AUDUSD'de Kâr Faktörü: 2,93
✅ Brüt Kâr: +504,47$
✅ Kontrollü Düşüş: ~%3,35 Mevduat Yükü
Büyüme Hedefi: Zaman içinde güvenli ve tutarlı — hızlı zengin olma sistemi değil.
Felsefemiz: Önce sermayeyi koru, sonra büyü.
💵 Abonelik:
Aylık 30$
Otomasyona ve güvenliğe önem veren ciddi yatırımcılar için uygun fiyatlı.
✅ En İyisi:
✔ Düşük riskli otomatik alım satımı tercih eden yatırımcılar
✔ Tüm gün grafiklerin başında oturmadan pasif büyüme isteyenler
✔ Sinyal destekli tutarlılık arayan yatırımcılar
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-47%
0
0
USD
USD
954
USD
USD
32
89%
701
69%
60%
0.84
-0.30
USD
USD
68%
1:100