- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 954
Kârla kapanan işlemler:
2 712 (68.58%)
Zararla kapanan işlemler:
1 242 (31.41%)
En iyi işlem:
1 213.90 USD
En kötü işlem:
-100.98 USD
Brüt kâr:
12 081.07 USD (176 450 pips)
Brüt zarar:
-6 317.37 USD (219 517 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (16.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 511.57 USD (6)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
98.52%
Maks. mevduat yükü:
124.49%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
764
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
6.17
Alış işlemleri:
2 065 (52.23%)
Satış işlemleri:
1 889 (47.77%)
Kâr faktörü:
1.91
Beklenen getiri:
1.46 USD
Ortalama kâr:
4.45 USD
Ortalama zarar:
-5.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-934.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-934.00 USD (15)
Aylık büyüme:
18.65%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
934.00 USD (10.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.08% (299.29 USD)
Varlığa göre:
50.53% (16 754.41 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1598
|USDJPY
|1245
|EURUSD
|507
|CADJPY
|275
|GBPJPY
|191
|EURJPY
|104
|USDCHF
|32
|archived
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|2.4K
|USDJPY
|568
|EURUSD
|662
|CADJPY
|186
|GBPJPY
|194
|EURJPY
|100
|USDCHF
|273
|archived
|1.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-13K
|USDJPY
|-18K
|EURUSD
|-13K
|CADJPY
|-120
|GBPJPY
|4.1K
|EURJPY
|3.1K
|USDCHF
|-4.7K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 213.90 USD
En kötü işlem: -101 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +16.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -934.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 2
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 28
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 2
|
PurpleTradingSC-03Demo
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real14
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 4
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.00 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 6
|
FTMO-Server3
|0.00 × 9
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 4
Trading automatizado
Temporalidad: 5M y 15M
Pares Operados: EURUSD y GBPUSD
İnceleme yok
