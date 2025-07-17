SinyallerBölümler
Juan Carlos Gonzales Barrios

BOTradingFX02

Juan Carlos Gonzales Barrios
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 74%
FBS-Real-7
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 954
Kârla kapanan işlemler:
2 712 (68.58%)
Zararla kapanan işlemler:
1 242 (31.41%)
En iyi işlem:
1 213.90 USD
En kötü işlem:
-100.98 USD
Brüt kâr:
12 081.07 USD (176 450 pips)
Brüt zarar:
-6 317.37 USD (219 517 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (16.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 511.57 USD (6)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
98.52%
Maks. mevduat yükü:
124.49%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
764
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
6.17
Alış işlemleri:
2 065 (52.23%)
Satış işlemleri:
1 889 (47.77%)
Kâr faktörü:
1.91
Beklenen getiri:
1.46 USD
Ortalama kâr:
4.45 USD
Ortalama zarar:
-5.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-934.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-934.00 USD (15)
Aylık büyüme:
18.65%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
934.00 USD (10.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.08% (299.29 USD)
Varlığa göre:
50.53% (16 754.41 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 1598
USDJPY 1245
EURUSD 507
CADJPY 275
GBPJPY 191
EURJPY 104
USDCHF 32
archived 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 2.4K
USDJPY 568
EURUSD 662
CADJPY 186
GBPJPY 194
EURJPY 100
USDCHF 273
archived 1.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -13K
USDJPY -18K
EURUSD -13K
CADJPY -120
GBPJPY 4.1K
EURJPY 3.1K
USDCHF -4.7K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 213.90 USD
En kötü işlem: -101 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +16.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -934.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live14
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
Exness-Real11
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.00 × 28
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 2
PurpleTradingSC-03Demo
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 5
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real14
0.00 × 6
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
TitanFX-03
0.00 × 1
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 4
AdmiralsGroup-Live3
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 6
FTMO-Server3
0.00 × 9
Pepperstone-Edge07
0.00 × 4
230 daha fazla...
Trading automatizado

Temporalidad: 5M y 15M

Pares Operados: EURUSD y GBPUSD

2025.09.26 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 09:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 05:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 15:48
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 00:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.25 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 16:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 03:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.17 03:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.