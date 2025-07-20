SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Cazo79
Carlo Alexis Zarate Orihuela

Cazo79

Carlo Alexis Zarate Orihuela
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 41%
EurotradeSA-Server-1
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
120
Kârla kapanan işlemler:
76 (63.33%)
Zararla kapanan işlemler:
44 (36.67%)
En iyi işlem:
1 263.00 USD
En kötü işlem:
-851.00 USD
Brüt kâr:
10 623.52 USD (46 242 pips)
Brüt zarar:
-6 506.27 USD (23 536 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (305.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 312.50 USD (2)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
13.35%
Maks. mevduat yükü:
70.06%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
2.88
Alış işlemleri:
77 (64.17%)
Satış işlemleri:
43 (35.83%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
34.31 USD
Ortalama kâr:
139.78 USD
Ortalama zarar:
-147.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-783.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-889.20 USD (2)
Aylık büyüme:
25.71%
Yıllık tahmin:
309.41%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
640.76 USD
Maksimum:
1 430.99 USD (13.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.26% (1 430.99 USD)
Varlığa göre:
29.12% (2 919.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 113
EURUSD 5
US100 1
Ethereum 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 4.2K
EURUSD 6
US100 44
Ethereum -153
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 14K
EURUSD -77
US100 9.3K
Ethereum -765
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 263.00 USD
En kötü işlem: -851 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +305.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -783.05 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EurotradeSA-Server-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.04 03:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.18 04:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 03:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 02:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 07:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 03:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 10:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 09:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 11:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.20 23:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.20 23:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.16 03:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.16 03:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.16 03:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Cazo79
Ayda 30 USD
41%
0
0
USD
14K
USD
14
0%
120
63%
13%
1.63
34.31
USD
29%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.