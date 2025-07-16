SinyallerBölümler
Suparma Suparma

Semesta ZFX

Suparma Suparma
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 182%
ZealCapitalMarketSC-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
521
Kârla kapanan işlemler:
444 (85.22%)
Zararla kapanan işlemler:
77 (14.78%)
En iyi işlem:
210.40 USD
En kötü işlem:
-84.77 USD
Brüt kâr:
6 594.96 USD (11 430 831 pips)
Brüt zarar:
-1 131.67 USD (888 672 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
156 (3 066.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 066.08 USD (156)
Sharpe oranı:
0.70
Alım-satım etkinliği:
89.62%
Maks. mevduat yükü:
49.87%
En son işlem:
23 saat önce
Hafta başına işlemler:
85
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
17.77
Alış işlemleri:
290 (55.66%)
Satış işlemleri:
231 (44.34%)
Kâr faktörü:
5.83
Beklenen getiri:
10.49 USD
Ortalama kâr:
14.85 USD
Ortalama zarar:
-14.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-211.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-211.41 USD (9)
Aylık büyüme:
8.27%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
307.37 USD (3.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.02% (307.37 USD)
Varlığa göre:
76.16% (4 770.68 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 375
XAUUSD 145
GBPJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 5.5K
XAUUSD -22
GBPJPY -21
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 11M
XAUUSD -2K
GBPJPY -313
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +210.40 USD
En kötü işlem: -85 USD
Maksimum ardışık kazanç: 156
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +3 066.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -211.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ZealCapitalMarketSC-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live06
13.64 × 36
ATFXGM8-Live
19.00 × 1
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.