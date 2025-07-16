- Büyüme
İşlemler:
83
Kârla kapanan işlemler:
54 (65.06%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (34.94%)
En iyi işlem:
747.90 USD
En kötü işlem:
-2 874.39 USD
Brüt kâr:
8 117.10 USD (116 759 pips)
Brüt zarar:
-12 116.56 USD (139 138 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (1 510.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 529.22 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.11
Alım-satım etkinliği:
37.04%
Maks. mevduat yükü:
5.61%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.50
Alış işlemleri:
49 (59.04%)
Satış işlemleri:
34 (40.96%)
Kâr faktörü:
0.67
Beklenen getiri:
-48.19 USD
Ortalama kâr:
150.32 USD
Ortalama zarar:
-417.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-5 149.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 149.90 USD (8)
Aylık büyüme:
-34.71%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 999.46 USD
Maksimum:
8 005.80 USD (47.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.58% (8 005.80 USD)
Varlığa göre:
24.37% (2 764.74 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|61
|XAGUSD
|18
|BTCUSD
|3
|CHINA50
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-2.5K
|XAGUSD
|-1.5K
|BTCUSD
|-50
|CHINA50
|68
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.8K
|XAGUSD
|-2.7K
|BTCUSD
|-32K
|CHINA50
|7.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +747.90 USD
En kötü işlem: -2 874 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +1 510.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 149.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.15 × 661
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3424
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 452
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 28
|
ICMarketsAU-Live
|1.45 × 155
|
Exness-MT5Real17
|1.59 × 22
|
VantageInternational-Live 4
|1.67 × 3
|
Exness-MT5Real7
|1.71 × 76
小缠废纯手工V3.0版新鲜出炉
----20250716----
目前仓位配比如下：
白银≈10000：1
黄金≈10000：0.1
