- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
238
Kârla kapanan işlemler:
185 (77.73%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (22.27%)
En iyi işlem:
5.13 USD
En kötü işlem:
-11.91 USD
Brüt kâr:
279.48 USD (95 350 pips)
Brüt zarar:
-257.95 USD (46 874 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (26.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
26.60 USD (17)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
6.69%
Maks. mevduat yükü:
26.35%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
27 dakika
Düzelme faktörü:
0.43
Alış işlemleri:
115 (48.32%)
Satış işlemleri:
123 (51.68%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.09 USD
Ortalama kâr:
1.51 USD
Ortalama zarar:
-4.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.79 USD (2)
Aylık büyüme:
22.08%
Algo alım-satım:
6%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.92 USD
Maksimum:
49.55 USD (36.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.09% (49.55 USD)
Varlığa göre:
14.20% (11.73 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|228
|BTCUSD
|5
|GBPJPY
|3
|EURJPY
|1
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|14
|BTCUSD
|5
|GBPJPY
|0
|EURJPY
|1
|EURUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.4K
|BTCUSD
|47K
|GBPJPY
|48
|EURJPY
|200
|EURUSD
|118
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.13 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +26.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.27 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 1
|
XMTrading-MT5 2
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.72 × 534
|
Exness-MT5Real8
|1.40 × 25
|
FBSTradestone-Real
|1.53 × 36
|
Alpari-MT5
|1.58 × 19
|
Exness-MT5Real5
|1.61 × 23
|
FPMarketsLLC-Live
|1.75 × 16
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.00 × 37
|
FBS-Real
|2.31 × 13
|
Exness-MT5Real31
|2.60 × 53
|
ICTrading-MT5-4
|3.27 × 33
|
Tickmill-Live
|5.35 × 17
