Ni Kadek Petikratmini

Gold Pro Minerva

Ni Kadek Petikratmini
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1305 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 21%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
238
Kârla kapanan işlemler:
185 (77.73%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (22.27%)
En iyi işlem:
5.13 USD
En kötü işlem:
-11.91 USD
Brüt kâr:
279.48 USD (95 350 pips)
Brüt zarar:
-257.95 USD (46 874 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (26.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
26.60 USD (17)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
6.69%
Maks. mevduat yükü:
26.35%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
27 dakika
Düzelme faktörü:
0.43
Alış işlemleri:
115 (48.32%)
Satış işlemleri:
123 (51.68%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.09 USD
Ortalama kâr:
1.51 USD
Ortalama zarar:
-4.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.79 USD (2)
Aylık büyüme:
22.08%
Algo alım-satım:
6%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.92 USD
Maksimum:
49.55 USD (36.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.09% (49.55 USD)
Varlığa göre:
14.20% (11.73 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 228
BTCUSD 5
GBPJPY 3
EURJPY 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 14
BTCUSD 5
GBPJPY 0
EURJPY 1
EURUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.4K
BTCUSD 47K
GBPJPY 48
EURJPY 200
EURUSD 118
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.13 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +26.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.27 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OctaFX-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live01
0.00 × 1
XMTrading-MT5 2
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.72 × 534
Exness-MT5Real8
1.40 × 25
FBSTradestone-Real
1.53 × 36
Alpari-MT5
1.58 × 19
Exness-MT5Real5
1.61 × 23
FPMarketsLLC-Live
1.75 × 16
CapitalPointTrading-MT5-4
2.00 × 37
FBS-Real
2.31 × 13
Exness-MT5Real31
2.60 × 53
ICTrading-MT5-4
3.27 × 33
Tickmill-Live
5.35 × 17
more info : +62812 9777 2229
İnceleme yok
2025.09.22 03:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.19 07:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.47% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 05:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 01:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.47% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 01:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 19:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 09:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 08:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 13:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 13:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 12:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.17 20:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 12:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 09:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 08:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 10:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 10:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 07:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 05:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold Pro Minerva
Ayda 1305 USD
21%
0
0
USD
98
USD
11
6%
238
77%
7%
1.08
0.09
USD
44%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.