SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SRART GOLD 998
Cun Qiang Fan

SRART GOLD 998

Cun Qiang Fan
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 71%
STARTRADERFinancial-Live2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
20 941
Kârla kapanan işlemler:
17 705 (84.54%)
Zararla kapanan işlemler:
3 236 (15.45%)
En iyi işlem:
1 323.52 USD
En kötü işlem:
-248.32 USD
Brüt kâr:
52 741.06 USD (1 956 996 pips)
Brüt zarar:
-27 346.59 USD (1 426 718 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
226 (162.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 442.80 USD (10)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
55.83%
Maks. mevduat yükü:
14.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2252
Ort. tutma süresi:
35 dakika
Düzelme faktörü:
14.75
Alış işlemleri:
20 898 (99.79%)
Satış işlemleri:
43 (0.21%)
Kâr faktörü:
1.93
Beklenen getiri:
1.21 USD
Ortalama kâr:
2.98 USD
Ortalama zarar:
-8.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-1 170.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 290.02 USD (19)
Aylık büyüme:
24.94%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 721.70 USD (13.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.55% (1 721.70 USD)
Varlığa göre:
32.09% (10 161.97 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 20909
NZDCAD+ 6
AUDCAD+ 6
USOUSD+ 3
DJ30+ 3
GBPJPY+ 3
UKOUSD+ 3
CL-OIL+ 2
GBPUSD+ 2
USDJPY+ 1
GER40+ 1
HK50+ 1
NZDUSD+ 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 25K
NZDCAD+ 0
AUDCAD+ 0
USOUSD+ -28
DJ30+ 121
GBPJPY+ -17
UKOUSD+ 17
CL-OIL+ 38
GBPUSD+ 27
USDJPY+ 18
GER40+ 92
HK50+ 58
NZDUSD+ 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 443K
NZDCAD+ 88
AUDCAD+ 85
USOUSD+ -424
DJ30+ 61K
GBPJPY+ -173
UKOUSD+ 303
CL-OIL+ 1.6K
GBPUSD+ 260
USDJPY+ 326
GER40+ 27K
HK50+ 152
NZDUSD+ 3
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 323.52 USD
En kötü işlem: -248 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +162.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 170.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.17 11:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.30 21:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 13:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.15 13:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SRART GOLD 998
Ayda 30 USD
71%
0
0
USD
33K
USD
12
97%
20 941
84%
56%
1.92
1.21
USD
32%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.