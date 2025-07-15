- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
142
Kârla kapanan işlemler:
93 (65.49%)
Zararla kapanan işlemler:
49 (34.51%)
En iyi işlem:
4.51 USD
En kötü işlem:
-13.90 USD
Brüt kâr:
162.24 USD (21 656 pips)
Brüt zarar:
-124.27 USD (14 750 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (16.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16.36 USD (8)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
89.16%
Maks. mevduat yükü:
1.07%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.70
Alış işlemleri:
59 (41.55%)
Satış işlemleri:
83 (58.45%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
0.27 USD
Ortalama kâr:
1.74 USD
Ortalama zarar:
-2.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-29.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-29.49 USD (4)
Aylık büyüme:
-1.05%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.95 USD
Maksimum:
54.45 USD (2.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.62% (54.53 USD)
Varlığa göre:
3.08% (64.21 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|31
|EURCHF
|22
|NZDCAD
|21
|GBPCAD
|19
|EURAUD
|18
|EURGBP
|15
|EURCAD
|9
|EURNZD
|7
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|-2
|EURCHF
|7
|NZDCAD
|7
|GBPCAD
|1
|EURAUD
|8
|EURGBP
|4
|EURCAD
|12
|EURNZD
|0
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|144
|EURCHF
|808
|NZDCAD
|1.3K
|GBPCAD
|622
|EURAUD
|1.6K
|EURGBP
|366
|EURCAD
|1.8K
|EURNZD
|275
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.51 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +16.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -29.49 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
This is a signal (monitoring) of trading of the expert advisor Enslaver - https://www.mql5.com/en/market/product/143922?source=Site+Profile+Seller
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
2%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
11
100%
142
65%
89%
1.30
0.27
USD
USD
3%
1:500