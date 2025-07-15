SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / HybridHedged 001
Mohamad Hifzhan Saifuddin

HybridHedged 001

Mohamad Hifzhan Saifuddin
0 inceleme
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -60%
AuricInternationalMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 196
Kârla kapanan işlemler:
3 334 (79.45%)
Zararla kapanan işlemler:
862 (20.54%)
En iyi işlem:
2 132.88 USD
En kötü işlem:
-363.73 USD
Brüt kâr:
29 675.95 USD (2 268 062 pips)
Brüt zarar:
-42 134.42 USD (4 034 946 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
333 (2 063.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 264.46 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
91.95%
Maks. mevduat yükü:
11.68%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
58
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.43
Alış işlemleri:
1 924 (45.85%)
Satış işlemleri:
2 272 (54.15%)
Kâr faktörü:
0.70
Beklenen getiri:
-2.97 USD
Ortalama kâr:
8.90 USD
Ortalama zarar:
-48.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
233 (-23 895.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23 895.38 USD (233)
Aylık büyüme:
-25.20%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18 925.96 USD
Maksimum:
28 927.40 USD (94.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
94.09% (28 927.40 USD)
Varlığa göre:
68.23% (20 594.05 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 4170
GBPJPY 3
EURJPY 3
CADJPY 2
GBPUSD 2
USDCAD 2
EURUSD 2
GBPCHF 2
GBPAUD 1
CADCHF 1
GBPNZD 1
EURGBP 1
GBPCAD 1
USDJPY 1
NZDJPY 1
NZDCHF 1
NZDCAD 1
AUDNZD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -12K
GBPJPY 31
EURJPY 18
CADJPY -9
GBPUSD 3
USDCAD -15
EURUSD 5
GBPCHF 1
GBPAUD -16
CADCHF 11
GBPNZD -15
EURGBP -1
GBPCAD -6
USDJPY 7
NZDJPY 10
NZDCHF -3
NZDCAD -4
AUDNZD -3
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -1.8M
GBPJPY 1.8K
EURJPY 855
CADJPY -257
GBPUSD 63
USDCAD -425
EURUSD 103
GBPCHF 10
GBPAUD -485
CADCHF 185
GBPNZD -506
EURGBP -12
GBPCAD -156
USDJPY 206
NZDJPY 294
NZDCHF -50
NZDCAD -122
AUDNZD -107
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 132.88 USD
En kötü işlem: -364 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 233
Maksimum ardışık kâr: +2 063.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -23 895.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AuricInternationalMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Manual trade.

XAUUSD Only.

Capital 20,000 USD.

İnceleme yok
2025.09.23 15:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 18:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.12 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 07:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 07:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 12:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 11:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 11:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 10:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 10:51
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 15:27
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.28 14:27
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.25 09:06
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 05:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.15 05:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
HybridHedged 001
Ayda 30 USD
-60%
0
0
USD
8.3K
USD
12
0%
4 196
79%
92%
0.70
-2.97
USD
94%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.