- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 428
Kârla kapanan işlemler:
1 031 (72.19%)
Zararla kapanan işlemler:
397 (27.80%)
En iyi işlem:
453.47 USD
En kötü işlem:
-556.75 USD
Brüt kâr:
16 969.96 USD (50 622 804 pips)
Brüt zarar:
-13 684.11 USD (44 803 940 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (376.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 858.10 USD (14)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
97.66%
Maks. mevduat yükü:
29.72%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
201
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
1.10
Alış işlemleri:
699 (48.95%)
Satış işlemleri:
729 (51.05%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
2.30 USD
Ortalama kâr:
16.46 USD
Ortalama zarar:
-34.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-385.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 448.60 USD (9)
Aylık büyüme:
23.90%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 998.15 USD (35.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.72% (2 998.15 USD)
Varlığa göre:
40.87% (2 453.33 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1163
|EURUSD
|263
|archived
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|2.8K
|EURUSD
|-192
|archived
|646
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|5.8M
|EURUSD
|-15K
|archived
|0
|
20M 40M 60M 80M 100M
|
20M 40M 60M 80M 100M
|
20M 40M 60M 80M 100M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +453.47 USD
En kötü işlem: -557 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +376.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -385.23 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 20
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 38
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 6
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 19
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 6
|
Exness-Real4
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 8
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
NPBFX-Real
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
79%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
13
99%
1 428
72%
98%
1.24
2.30
USD
USD
42%
1:500