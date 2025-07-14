SinyallerBölümler
Rifqi Ramdani

DWI DANARTA EA

Rifqi Ramdani
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 79%
FBS-Real-7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 428
Kârla kapanan işlemler:
1 031 (72.19%)
Zararla kapanan işlemler:
397 (27.80%)
En iyi işlem:
453.47 USD
En kötü işlem:
-556.75 USD
Brüt kâr:
16 969.96 USD (50 622 804 pips)
Brüt zarar:
-13 684.11 USD (44 803 940 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (376.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 858.10 USD (14)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
97.66%
Maks. mevduat yükü:
29.72%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
201
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
1.10
Alış işlemleri:
699 (48.95%)
Satış işlemleri:
729 (51.05%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
2.30 USD
Ortalama kâr:
16.46 USD
Ortalama zarar:
-34.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-385.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 448.60 USD (9)
Aylık büyüme:
23.90%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 998.15 USD (35.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.72% (2 998.15 USD)
Varlığa göre:
40.87% (2 453.33 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 1163
EURUSD 263
archived 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 2.8K
EURUSD -192
archived 646
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 5.8M
EURUSD -15K
archived 0
20M 40M 60M 80M 100M
20M 40M 60M 80M 100M
20M 40M 60M 80M 100M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +453.47 USD
En kötü işlem: -557 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +376.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -385.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 20
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 38
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 6
TitanFX-02
0.00 × 4
DooFintech-Live 5
0.00 × 19
Coinexx-Demo
0.00 × 6
Exness-Real4
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 2
AdmiralsGroup-Live3
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 6
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 8
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
NPBFX-Real
0.00 × 1
209 daha fazla...
İnceleme yok
