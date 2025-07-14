SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Risewolves KVB
Andreas Andri

Risewolves KVB

Andreas Andri
0 inceleme
Güvenilirlik
28 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 1%
KVBFuturesIndonesia-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
161
Kârla kapanan işlemler:
75 (46.58%)
Zararla kapanan işlemler:
86 (53.42%)
En iyi işlem:
77.50 USD
En kötü işlem:
-75.90 USD
Brüt kâr:
3 549.95 USD (35 517 pips)
Brüt zarar:
-3 496.39 USD (34 687 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (247.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
333.80 USD (6)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
19.22%
Maks. mevduat yükü:
0.96%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.07
Alış işlemleri:
103 (63.98%)
Satış işlemleri:
58 (36.02%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.33 USD
Ortalama kâr:
47.33 USD
Ortalama zarar:
-40.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-247.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-247.10 USD (7)
Aylık büyüme:
-4.21%
Yıllık tahmin:
-51.11%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
139.00 USD
Maksimum:
795.00 USD (7.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.33% (795.00 USD)
Varlığa göre:
0.73% (75.38 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDu 105
GBPUSDu 50
EURUSDu 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDu 195
GBPUSDu -67
EURUSDu -74
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDu 2.2K
GBPUSDu -613
EURUSDu -724
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +77.50 USD
En kötü işlem: -76 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +247.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -247.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "KVBFuturesIndonesia-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.08.04 04:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 18:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 06:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 13:51
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.5% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 11:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Risewolves KVB
Ayda 50 USD
1%
0
0
USD
10K
USD
28
93%
161
46%
19%
1.01
0.33
USD
7%
1:500
