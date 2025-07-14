SinyallerBölümler
Dmitrijs Ivanajevs

PBH

Dmitrijs Ivanajevs
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 72%
RoboForex-Pro-6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
73
Kârla kapanan işlemler:
68 (93.15%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (6.85%)
En iyi işlem:
41.32 EUR
En kötü işlem:
-33.89 EUR
Brüt kâr:
432.86 EUR (51 373 pips)
Brüt zarar:
-72.75 EUR (7 977 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (99.49 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
265.57 EUR (16)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
35.79%
Maks. mevduat yükü:
11.99%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
10.63
Alış işlemleri:
73 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
5.95
Beklenen getiri:
4.93 EUR
Ortalama kâr:
6.37 EUR
Ortalama zarar:
-14.55 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-33.89 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-33.89 EUR (1)
Aylık büyüme:
10.05%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
33.89 EUR (4.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.26% (33.89 EUR)
Varlığa göre:
36.42% (192.21 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 73
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 411
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 43K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +41.32 EUR
En kötü işlem: -34 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +99.49 EUR
Maksimum ardışık zarar: -33.89 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Pro-5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.88 × 51
RoboForex-Pro-6
2.68 × 424
OctaFX-Real7
4.70 × 1721
Signal based on the PBH expert advisor.

Minimum deposit: 500 USD (or EUR).


⚠️ Disclaimer:
This signal does not guarantee profits and is not an investment recommendation.
Trading in financial markets involves risk. The user assumes full responsibility for using this product.

t.me/algotradinglab_club

