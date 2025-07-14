- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|261
|XAUUSDp
|212
|SOLUSD
|102
|ETHUSD
|53
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-539
|XAUUSDp
|548
|SOLUSD
|-537
|ETHUSD
|7
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-4.9M
|XAUUSDp
|45K
|SOLUSD
|-2.5M
|ETHUSD
|1.5K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Trading Gold and cryptos (currently BTC & ETH, SOL is currently being tested)
- Trailing SL/TP
- Excellent risk management
- Leverage SMC concepts
- This account uses high risk mode (expected DD ~ 40%-50%), for lower risk adjust your volume accordingly (med: volume = currentVolume* 0.5, balance >= 5000, low: volume = currentVolume* 0.3, balance >= 10000)
- Follow and Forget, patience is the key.
- DM me for account management service.
