SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MaiCapital XAU BTC SOL
Tu Nguyen

MaiCapital XAU BTC SOL

Tu Nguyen
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -26%
BlackBullMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
628
Kârla kapanan işlemler:
297 (47.29%)
Zararla kapanan işlemler:
331 (52.71%)
En iyi işlem:
236.08 USD
En kötü işlem:
-57.04 USD
Brüt kâr:
3 664.19 USD (12 325 821 pips)
Brüt zarar:
-4 185.60 USD (19 692 470 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (330.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
703.50 USD (14)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
71.62%
Maks. mevduat yükü:
64.35%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
55
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
-0.43
Alış işlemleri:
439 (69.90%)
Satış işlemleri:
189 (30.10%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-0.83 USD
Ortalama kâr:
12.34 USD
Ortalama zarar:
-12.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
32 (-592.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-592.54 USD (32)
Aylık büyüme:
-2.58%
Yıllık tahmin:
-31.35%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
908.55 USD
Maksimum:
1 218.21 USD (52.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.73% (1 217.91 USD)
Varlığa göre:
23.16% (365.79 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 261
XAUUSDp 212
SOLUSD 102
ETHUSD 53
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -539
XAUUSDp 548
SOLUSD -537
ETHUSD 7
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -4.9M
XAUUSDp 45K
SOLUSD -2.5M
ETHUSD 1.5K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +236.08 USD
En kötü işlem: -57 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 32
Maksimum ardışık kâr: +330.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -592.54 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

- Trading Gold and cryptos (currently BTC & ETH, SOL is currently being tested)

- Trailing SL/TP

- Excellent risk management

- Leverage SMC concepts

- This account uses high risk mode (expected DD ~ 40%-50%), for lower risk adjust your volume accordingly (med: volume = currentVolume* 0.5, balance >= 5000, low: volume = currentVolume* 0.3, balance >= 10000)

- Follow and Forget, patience is the key.

- DM me for account management service.

İnceleme yok
2025.09.24 01:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 16:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 08:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 07:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.18% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 20:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 13:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 10:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 09:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 08:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 02:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 20:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.02 09:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.23 21:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 13:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 01:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 22:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 04:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 10:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 08:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MaiCapital XAU BTC SOL
Ayda 50 USD
-26%
0
0
USD
1.5K
USD
14
100%
628
47%
72%
0.87
-0.83
USD
53%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.