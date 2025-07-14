- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD_i
|47
|USDJPY_i
|15
|GBPUSD_i
|9
|CHFJPY_i
|6
|USDCHF_i
|5
|USDCAD_i
|3
|NZDUSD_i
|1
|EURCAD_i
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD_i
|393
|USDJPY_i
|2
|GBPUSD_i
|-13
|CHFJPY_i
|32
|USDCHF_i
|0
|USDCAD_i
|0
|NZDUSD_i
|1
|EURCAD_i
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD_i
|-2K
|USDJPY_i
|523
|GBPUSD_i
|-1.3K
|CHFJPY_i
|4.7K
|USDCHF_i
|23
|USDCAD_i
|10
|NZDUSD_i
|79
|EURCAD_i
|39
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Volatility Squeeze Signal
The strategy generates trading signals through a network of synchronized algorithms that are specialized for specific currency pairs.
By combining signals from parallel-running experts, the system identifies moments of breakout after consolidation, using volatility squeeze as an indicator of market energy accumulation.
The combination of trend-following and counter-trending approaches allows for capturing the initial phase of an impulsive movement.
USD
USD
USD