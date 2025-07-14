SinyallerBölümler
Aleksandr Buldakov

Volatility Squeeze

Aleksandr Buldakov
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 83%
Alpari-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
87
Kârla kapanan işlemler:
63 (72.41%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (27.59%)
En iyi işlem:
198.07 USD
En kötü işlem:
-30.23 USD
Brüt kâr:
635.09 USD (17 611 pips)
Brüt zarar:
-220.13 USD (15 545 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (22.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
320.05 USD (3)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
98.72%
Maks. mevduat yükü:
66.15%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.39
Alış işlemleri:
37 (42.53%)
Satış işlemleri:
50 (57.47%)
Kâr faktörü:
2.89
Beklenen getiri:
4.77 USD
Ortalama kâr:
10.08 USD
Ortalama zarar:
-9.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-122.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-122.47 USD (10)
Aylık büyüme:
35.78%
Algo alım-satım:
18%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24.22 USD
Maksimum:
122.47 USD (20.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.47% (122.47 USD)
Varlığa göre:
86.81% (695.98 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD_i 47
USDJPY_i 15
GBPUSD_i 9
CHFJPY_i 6
USDCHF_i 5
USDCAD_i 3
NZDUSD_i 1
EURCAD_i 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD_i 393
USDJPY_i 2
GBPUSD_i -13
CHFJPY_i 32
USDCHF_i 0
USDCAD_i 0
NZDUSD_i 1
EURCAD_i 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD_i -2K
USDJPY_i 523
GBPUSD_i -1.3K
CHFJPY_i 4.7K
USDCHF_i 23
USDCAD_i 10
NZDUSD_i 79
EURCAD_i 39
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +198.07 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +22.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -122.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Volatility Squeeze Signal

The strategy generates trading signals through a network of synchronized algorithms that are specialized for specific currency pairs.

By combining signals from parallel-running experts, the system identifies moments of breakout after consolidation, using volatility squeeze as an indicator of market energy accumulation.

The combination of trend-following and counter-trending approaches allows for capturing the initial phase of an impulsive movement.


İnceleme yok
2025.09.25 20:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 13:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.25 12:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 12:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 11:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 10:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 17:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.10 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 01:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 13:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 04:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 11:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 01:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 23:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 21:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 15:12
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
