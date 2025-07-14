SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Kemas EA Black Dragon
Muhammad Kemas Rizal Syahputra

Kemas EA Black Dragon

Muhammad Kemas Rizal Syahputra
0 inceleme
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -12%
FBS-Real-6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
409
Kârla kapanan işlemler:
316 (77.26%)
Zararla kapanan işlemler:
93 (22.74%)
En iyi işlem:
5 108.22 USD
En kötü işlem:
-3 280.90 USD
Brüt kâr:
12 711.16 USD (60 986 pips)
Brüt zarar:
-16 947.73 USD (55 061 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (613.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 440.69 USD (4)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
67.95%
Maks. mevduat yükü:
478.59%
En son işlem:
32 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.33
Alış işlemleri:
198 (48.41%)
Satış işlemleri:
211 (51.59%)
Kâr faktörü:
0.75
Beklenen getiri:
-10.36 USD
Ortalama kâr:
40.23 USD
Ortalama zarar:
-182.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-12 800.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12 800.47 USD (7)
Aylık büyüme:
-13.90%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 955.78 USD
Maksimum:
12 800.47 USD (99.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.66% (12 800.47 USD)
Varlığa göre:
96.22% (2 414.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 407
archived 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -9.7K
archived 5.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 5.9K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 108.22 USD
En kötü işlem: -3 281 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +613.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -12 800.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GMT-Server
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 4
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
WetradeInternational-Live
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Cent2
0.00 × 1
Ava-Real 3
0.00 × 2
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 7
GemForex-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 1
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 1
Klimex-Live
0.00 × 4
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 3
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
189 daha fazla...
tes
İnceleme yok
2025.10.16 17:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.16 15:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 01:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.76% of days out of 132 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 00:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 18:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 17:37
No swaps are charged on the signal account
2025.08.11 12:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 14:50
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 21:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 20:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
