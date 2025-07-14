- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
409
Kârla kapanan işlemler:
316 (77.26%)
Zararla kapanan işlemler:
93 (22.74%)
En iyi işlem:
5 108.22 USD
En kötü işlem:
-3 280.90 USD
Brüt kâr:
12 711.16 USD (60 986 pips)
Brüt zarar:
-16 947.73 USD (55 061 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (613.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 440.69 USD (4)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
67.95%
Maks. mevduat yükü:
478.59%
En son işlem:
32 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.33
Alış işlemleri:
198 (48.41%)
Satış işlemleri:
211 (51.59%)
Kâr faktörü:
0.75
Beklenen getiri:
-10.36 USD
Ortalama kâr:
40.23 USD
Ortalama zarar:
-182.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-12 800.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12 800.47 USD (7)
Aylık büyüme:
-13.90%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 955.78 USD
Maksimum:
12 800.47 USD (99.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.66% (12 800.47 USD)
Varlığa göre:
96.22% (2 414.24 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|407
|archived
|2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-9.7K
|archived
|5.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|5.9K
|archived
|0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5 108.22 USD
En kötü işlem: -3 281 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +613.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -12 800.47 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
GMT-Server
|0.00 × 18
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
TitanFX-03
|0.00 × 1
Darwinex-Live
|0.00 × 4
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
WetradeInternational-Live
|0.00 × 2
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
Tradeview-Live
|0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Cent2
|0.00 × 1
Ava-Real 3
|0.00 × 2
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 7
GemForex-Live
|0.00 × 1
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
FXCC-Live
|0.00 × 1
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 1
Klimex-Live
|0.00 × 4
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 1
OctaFX-Real
|0.00 × 3
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
