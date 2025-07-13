SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Jason BTCUSD
Tsz Hin Sun

Jason BTCUSD

Tsz Hin Sun
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 2%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
557
Kârla kapanan işlemler:
357 (64.09%)
Zararla kapanan işlemler:
200 (35.91%)
En iyi işlem:
30.53 USD
En kötü işlem:
-29.18 USD
Brüt kâr:
1 060.81 USD (7 146 513 pips)
Brüt zarar:
-981.01 USD (6 566 577 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (119.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
119.15 USD (43)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
14.56%
Maks. mevduat yükü:
7.92%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.20
Alış işlemleri:
471 (84.56%)
Satış işlemleri:
86 (15.44%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.14 USD
Ortalama kâr:
2.97 USD
Ortalama zarar:
-4.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-265.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-265.01 USD (15)
Aylık büyüme:
-15.98%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.36 USD
Maksimum:
400.46 USD (24.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.86% (400.46 USD)
Varlığa göre:
20.23% (232.76 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 551
XAUUSD. 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 76
XAUUSD. 4
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 580K
XAUUSD. 137
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +30.53 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 43
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +119.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -265.01 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real17
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
27.15 × 67
123
İnceleme yok
2025.09.24 00:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.03% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 04:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 02:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.11% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 07:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 09:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 05:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.19 12:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 08:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 06:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 13:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 03:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 03:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 19:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 18:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 13:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 17:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
