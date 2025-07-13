SinyallerBölümler
Dachaton Itthapichai

Select Oil

Dachaton Itthapichai
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 41%
Axi-US15-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
491
Kârla kapanan işlemler:
391 (79.63%)
Zararla kapanan işlemler:
100 (20.37%)
En iyi işlem:
19.40 USD
En kötü işlem:
-9.04 USD
Brüt kâr:
623.87 USD (47 120 pips)
Brüt zarar:
-209.28 USD (13 462 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (50.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
165.99 USD (37)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
19.07%
Maks. mevduat yükü:
88.77%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
2.66
Alış işlemleri:
491 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.98
Beklenen getiri:
0.84 USD
Ortalama kâr:
1.60 USD
Ortalama zarar:
-2.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-155.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-155.78 USD (20)
Aylık büyüme:
14.94%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
155.78 USD (20.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.26% (155.78 USD)
Varlığa göre:
72.19% (1 445.94 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USOIL 491
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USOIL 415
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USOIL 34K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.40 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 37
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +50.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -155.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US15-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Select Oil is a precision-driven trading strategy focused on Crude Oil (WTI/Brent), combining technical analysis with controlled risk management.

The system targets consistent monthly returns with limited drawdown, using manual entries based on market momentum and key price zones.

✅ Real account
✅ Risk-to-reward optimized
✅ Max drawdown under control
✅ No grid, martingale, or over-leverage

Ideal for traders seeking exposure to the energy market with stable signal execution.
İnceleme yok
2025.09.21 15:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 07:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 11:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.12 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 12:55
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 10:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 09:09
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 05:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 10:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 07:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 16:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 04:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.13 14:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.13 14:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
