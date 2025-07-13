- Büyüme
İşlemler:
491
Kârla kapanan işlemler:
391 (79.63%)
Zararla kapanan işlemler:
100 (20.37%)
En iyi işlem:
19.40 USD
En kötü işlem:
-9.04 USD
Brüt kâr:
623.87 USD (47 120 pips)
Brüt zarar:
-209.28 USD (13 462 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (50.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
165.99 USD (37)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
19.07%
Maks. mevduat yükü:
88.77%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
2.66
Alış işlemleri:
491 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.98
Beklenen getiri:
0.84 USD
Ortalama kâr:
1.60 USD
Ortalama zarar:
-2.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-155.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-155.78 USD (20)
Aylık büyüme:
14.94%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
155.78 USD (20.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.26% (155.78 USD)
Varlığa göre:
72.19% (1 445.94 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USOIL
|491
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USOIL
|415
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USOIL
|34K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US15-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Select Oil is a precision-driven trading strategy focused on Crude Oil (WTI/Brent), combining technical analysis with controlled risk management.
The system targets consistent monthly returns with limited drawdown, using manual entries based on market momentum and key price zones.
✅ Real account
✅ Risk-to-reward optimized
✅ Max drawdown under control
✅ No grid, martingale, or over-leverage
Ideal for traders seeking exposure to the energy market with stable signal execution.
