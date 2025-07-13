SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / KLIFI EA GOLD Aggressive approach
KLIFI EA GOLD Aggressive approach

0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 149%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
53
Kârla kapanan işlemler:
50 (94.33%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (5.66%)
En iyi işlem:
26.05 USD
En kötü işlem:
-30.28 USD
Brüt kâr:
230.61 USD (20 880 pips)
Brüt zarar:
-74.69 USD (7 079 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (117.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
117.40 USD (36)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
17.37%
Maks. mevduat yükü:
44.44%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
3.02
Alış işlemleri:
53 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
3.09
Beklenen getiri:
2.94 USD
Ortalama kâr:
4.61 USD
Ortalama zarar:
-24.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-51.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-51.52 USD (2)
Aylık büyüme:
68.65%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.46 USD
Maksimum:
51.64 USD (39.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.50% (51.60 USD)
Varlığa göre:
57.41% (60.81 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 53
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 156
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 14K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26.05 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +117.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -51.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.80 × 5707
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
Pepperstone-MT5-Live01
3.44 × 742
59 daha fazla...
KLIFI EA GOLD trading - fully automatic - high risk approach


Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
KLIFI EA GOLD Aggressive approach
Ayda 39 USD
149%
0
0
USD
256
USD
11
100%
53
94%
17%
3.08
2.94
USD
57%
1:500
