İşlemler:
54
Kârla kapanan işlemler:
44 (81.48%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (18.52%)
En iyi işlem:
19.52 USD
En kötü işlem:
-3.51 USD
Brüt kâr:
143.41 USD (4 224 pips)
Brüt zarar:
-20.15 USD (1 534 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (60.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
60.80 USD (16)
Sharpe oranı:
0.69
Alım-satım etkinliği:
17.56%
Maks. mevduat yükü:
5.16%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
32.52
Alış işlemleri:
31 (57.41%)
Satış işlemleri:
23 (42.59%)
Kâr faktörü:
7.12
Beklenen getiri:
2.28 USD
Ortalama kâr:
3.26 USD
Ortalama zarar:
-2.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-3.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.71 USD (3)
Aylık büyüme:
11.13%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.08 USD
Maksimum:
3.79 USD (0.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.66% (3.53 USD)
Varlığa göre:
4.29% (24.09 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|123
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|2.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.52 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +60.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.71 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.09 × 11
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.12 × 57
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.25 × 4
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.33 × 60
|
XMUK-MT5
|0.33 × 3
|
HTOTAL.RU-MT5
|0.38 × 32
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.53 × 15
|
TitanFX-MT5-01
|0.75 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.81 × 53
|
Alpari-MT5
|0.83 × 664
|
ICMarkets-MT5
|0.89 × 47
|
ForexTimeFXTM-MT5
|1.25 × 12
|
ActivTrades-Server
|1.42 × 52
|
Alpari-Real01
|2.06 × 127
|
CloverMarket-Online
|2.33 × 6
|
FXFlatMT5-LiveServer
|2.67 × 405
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.71 × 14
|
AdmiralMarkets-Live
|3.00 × 2
|
SwissquoteLtd-Server
|3.14 × 7
|
ICMarketsSC-MT5
|3.49 × 672
GBP Miner Pro EA Signal Display.
Volume 1 : 0.03 Lot
Volume 2 : 0.05 Lot
MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/143143
