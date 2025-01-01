SinyallerBölümler
404

Ne yazık ki, Fish Carp Robot sinyali devre dışı ve kullanılamıyor

Sağlayıcı bu sinyali devre dışı bıraktı. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Tetsushi O-nishi kullanıcısının diğer sinyallerine göz atabilirsiniz:

Gold Crab Robot
Büyüme
79%
Aboneler
0
Haftalar
19
İşlemler
41
Kazanç
48%
Kâr faktörü
1.95
Maks. düşüş
17%
Golden Chameleon Robot
Büyüme
21%
Aboneler
0
Haftalar
5
İşlemler
26
Kazanç
57%
Kâr faktörü
1.91
Maks. düşüş
10%
Colorful Long tailed Tit
Büyüme
12%
Aboneler
0
Haftalar
19
İşlemler
51
Kazanç
35%
Kâr faktörü
1.66
Maks. düşüş
6%
Gold Koala
Büyüme
12%
Aboneler
0
Haftalar
10
İşlemler
26
Kazanç
46%
Kâr faktörü
1.24
Maks. düşüş
19%
Gold Dream Trader EA
Büyüme
61%
Aboneler
0
Haftalar
19
İşlemler
55
Kazanç
50%
Kâr faktörü
1.25
Maks. düşüş
63%
Golden Alpaca Robot
Büyüme
44%
Aboneler
0
Haftalar
8
İşlemler
13
Kazanç
61%
Kâr faktörü
2.07
Maks. düşüş
19%
Forex Duck
Büyüme
-3%
Aboneler
0
Haftalar
2
İşlemler
8
Kazanç
12%
Kâr faktörü
0.00
Maks. düşüş
3%
Tiger Neon
Büyüme
-4%
Aboneler
0
Haftalar
16
İşlemler
45
Kazanç
22%
Kâr faktörü
0.90
Maks. düşüş
20%
Zen Trader
Büyüme
-7%
Aboneler
0
Haftalar
18
İşlemler
20
Kazanç
35%
Kâr faktörü
0.61
Maks. düşüş
15%
Gold Over Fishing
Büyüme
-45%
Aboneler
0
Haftalar
15
İşlemler
27
Kazanç
33%
Kâr faktörü
0.61
Maks. düşüş
73%

Veya diğer MetaTrader 5 sinyalleri arasından seçim yapın:

Daily Gold Sniper
Büyüme
304%
Aboneler
12
Haftalar
35
İşlemler
119
Kazanç
94%
Kâr faktörü
1.58
Maks. düşüş
34%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 134%
Aboneler
43
Haftalar
41
İşlemler
1431
Kazanç
79%
Kâr faktörü
6.26
Maks. düşüş
28%
USDJPY Stability Pro Growth
Büyüme
141%
Aboneler
24
Haftalar
49
İşlemler
166
Kazanç
84%
Kâr faktörü
1.50
Maks. düşüş
22%
Reo
Büyüme
412%
Aboneler
110
Haftalar
56
İşlemler
440
Kazanç
87%
Kâr faktörü
2.32
Maks. düşüş
39%
TTM Stable Run 655
Büyüme
5 655%
Aboneler
15
Haftalar
223
İşlemler
14267
Kazanç
71%
Kâr faktörü
1.58
Maks. düşüş
54%
NoPain MT5
Büyüme
1 535%
Aboneler
72
Haftalar
204
İşlemler
5452
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.67
Maks. düşüş
21%
Low risk trading version 3
Büyüme
2 686%
Aboneler
6
Haftalar
38
İşlemler
1824
Kazanç
51%
Kâr faktörü
1.75
Maks. düşüş
46%
Deux ex machina
Büyüme
4 968%
Aboneler
3
Haftalar
229
İşlemler
1354
Kazanç
75%
Kâr faktörü
1.86
Maks. düşüş
26%
MSC Gold Invest Pro
Büyüme
361%
Aboneler
29
Haftalar
120
İşlemler
983
Kazanç
78%
Kâr faktörü
1.56
Maks. düşüş
26%
JS SmartGrid Signal MG01
Büyüme
1 454%
Aboneler
80
Haftalar
84
İşlemler
1247
Kazanç
80%
Kâr faktörü
3.30
Maks. düşüş
32%

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.