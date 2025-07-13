SinyallerBölümler
Tetsushi O-nishi

Gold Over Fishing

Tetsushi O-nishi
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
11 (35.48%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (64.52%)
En iyi işlem:
73.66 USD
En kötü işlem:
-31.55 USD
Brüt kâr:
292.37 USD (29 655 pips)
Brüt zarar:
-292.20 USD (28 633 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (40.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
147.24 USD (2)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
10.52%
Maks. mevduat yükü:
25.21%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
19 (61.29%)
Satış işlemleri:
12 (38.71%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.01 USD
Ortalama kâr:
26.58 USD
Ortalama zarar:
-14.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-103.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-103.71 USD (7)
Aylık büyüme:
136.61%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
147.07 USD
Maksimum:
169.48 USD (76.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
33.74% (37.31 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +73.66 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +40.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -103.71 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.83 × 5915
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
61 daha fazla...
Performance of Gold Over Fishing EA.
Trading on XAUUSD pair.
İnceleme yok
2025.11.15 12:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.15 12:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.01 18:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 02:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 11:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 12:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.22 09:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 16:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 15:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 22:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.07 13:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.05 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 19:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 13:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 12:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 21:21
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold Over Fishing
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
200
USD
24
100%
31
35%
11%
1.00
0.01
USD
34%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.