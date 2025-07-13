SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gold Dream Trader EA
Tetsushi O-nishi

Gold Dream Trader EA

Tetsushi O-nishi
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 48%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
58
Kârla kapanan işlemler:
29 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (50.00%)
En iyi işlem:
60.43 USD
En kötü işlem:
-39.51 USD
Brüt kâr:
608.62 USD (63 321 pips)
Brüt zarar:
-512.65 USD (49 842 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (168.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
168.73 USD (4)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
53.82%
Maks. mevduat yükü:
6.44%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
0.41
Alış işlemleri:
53 (91.38%)
Satış işlemleri:
5 (8.62%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
1.65 USD
Ortalama kâr:
20.99 USD
Ortalama zarar:
-17.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-60.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-71.14 USD (3)
Aylık büyüme:
21.26%
Yıllık tahmin:
257.95%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
64.00 USD
Maksimum:
232.57 USD (63.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.09% (232.53 USD)
Varlığa göre:
27.98% (60.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 58
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 96
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +60.43 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +168.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -60.71 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5821
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
Pepperstone-MT5-Live01
3.50 × 746
59 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Performance of Gold Dream Trader EA.
Trading on XAUUSD pair.
İnceleme yok
2025.10.06 08:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 20:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 18:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 07:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 21:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 16:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 15:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 21:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.14 15:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.13 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 15:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.19% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 11:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.30 14:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 13:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.28 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 01:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 05:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold Dream Trader EA
Ayda 30 USD
48%
0
0
USD
296
USD
20
98%
58
50%
54%
1.18
1.65
USD
63%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.