GPI BG

Pythagoras AI

GPI BG
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 746%
PUPrime-Live 7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
361
Kârla kapanan işlemler:
359 (99.44%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (0.55%)
En iyi işlem:
64.24 USD
En kötü işlem:
-1.48 USD
Brüt kâr:
1 544.70 USD (194 813 pips)
Brüt zarar:
-2.83 USD (170 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
213 (745.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
745.03 USD (213)
Sharpe oranı:
0.62
Alım-satım etkinliği:
80.11%
Maks. mevduat yükü:
39.07%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
1041.80
Alış işlemleri:
208 (57.62%)
Satış işlemleri:
153 (42.38%)
Kâr faktörü:
545.83
Beklenen getiri:
4.27 USD
Ortalama kâr:
4.30 USD
Ortalama zarar:
-1.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.48 USD (1)
Aylık büyüme:
10.33%
Yıllık tahmin:
125.39%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.48 USD (0.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.59% (1.48 USD)
Varlığa göre:
92.83% (4 473.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.s 296
EURUSD.s 34
SOLUSD 11
GBPUSD.s 8
USDCAD.s 4
ETHUSD 4
AUDNZD.s 3
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.s 1.5K
EURUSD.s 42
SOLUSD 4
GBPUSD.s 9
USDCAD.s 6
ETHUSD 2
AUDNZD.s 2
BTCUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.s 142K
EURUSD.s 4.1K
SOLUSD 878
GBPUSD.s 854
USDCAD.s 844
ETHUSD 6.5K
AUDNZD.s 420
BTCUSD 39K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +64.24 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 213
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +745.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.48 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
Intraday GOLD and FX system, using AI generated signals traded manually. 

30usd is promo price for the 1st month then will rise to 99usd 

2025.09.08 15:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.05 12:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 20:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 16:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 07:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.14 09:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
