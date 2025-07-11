SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / EAZMAN PUCHONG
Khairul Azman Bin Kamaruzaman

EAZMAN PUCHONG

Khairul Azman Bin Kamaruzaman
0 inceleme
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -40%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 395
Kârla kapanan işlemler:
882 (63.22%)
Zararla kapanan işlemler:
513 (36.77%)
En iyi işlem:
67.62 USD
En kötü işlem:
-139.69 USD
Brüt kâr:
6 717.08 USD (1 531 384 pips)
Brüt zarar:
-5 098.96 USD (618 245 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (170.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
175.39 USD (17)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
10.71%
Maks. mevduat yükü:
127.72%
En son işlem:
11 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
35 dakika
Düzelme faktörü:
4.11
Alış işlemleri:
967 (69.32%)
Satış işlemleri:
428 (30.68%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
1.16 USD
Ortalama kâr:
7.62 USD
Ortalama zarar:
-9.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-105.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-342.52 USD (5)
Aylık büyüme:
46.23%
Yıllık tahmin:
560.91%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.00 USD
Maksimum:
394.03 USD (16.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
91.49% (89.69 USD)
Varlığa göre:
40.75% (443.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1356
EURJPY 14
GBPJPY 10
EURUSD 8
AUDUSD 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.6K
EURJPY 34
GBPJPY 4
EURUSD 6
AUDUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 909K
EURJPY 2.7K
GBPJPY 666
EURUSD 570
AUDUSD 159
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +67.62 USD
En kötü işlem: -140 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +170.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -105.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
VTindex-MT5
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
ICMarkets-MT5
0.91 × 11
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-4
1.22 × 433
ICMarketsEU-MT5-2
1.27 × 51
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Exness-MT5Real28
1.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
1.80 × 427
GMI3-Real
2.00 × 6
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
Exness-MT5Real5
2.54 × 81
Exness-MT5Real10
2.61 × 18
BCS5-Real
2.64 × 14
42 daha fazla...
This real trader .. Intraday in gold and currency with short pips and scalping up more than 30% monthly  long term account 
İnceleme yok
2025.10.06 08:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 15:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 17:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 10:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 14:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 13:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 11:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 10:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 09:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 08:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 12:55
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 07:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 10:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 12:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 11:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.04 11:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
