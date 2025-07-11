- Büyüme
İşlemler:
1 395
Kârla kapanan işlemler:
882 (63.22%)
Zararla kapanan işlemler:
513 (36.77%)
En iyi işlem:
67.62 USD
En kötü işlem:
-139.69 USD
Brüt kâr:
6 717.08 USD (1 531 384 pips)
Brüt zarar:
-5 098.96 USD (618 245 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (170.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
175.39 USD (17)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
10.71%
Maks. mevduat yükü:
127.72%
En son işlem:
11 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
35 dakika
Düzelme faktörü:
4.11
Alış işlemleri:
967 (69.32%)
Satış işlemleri:
428 (30.68%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
1.16 USD
Ortalama kâr:
7.62 USD
Ortalama zarar:
-9.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-105.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-342.52 USD (5)
Aylık büyüme:
46.23%
Yıllık tahmin:
560.91%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.00 USD
Maksimum:
394.03 USD (16.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
91.49% (89.69 USD)
Varlığa göre:
40.75% (443.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1356
|EURJPY
|14
|GBPJPY
|10
|EURUSD
|8
|AUDUSD
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.6K
|EURJPY
|34
|GBPJPY
|4
|EURUSD
|6
|AUDUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|909K
|EURJPY
|2.7K
|GBPJPY
|666
|EURUSD
|570
|AUDUSD
|159
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +67.62 USD
En kötü işlem: -140 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +170.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -105.41 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
ICMarkets-MT5
|0.91 × 11
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.22 × 433
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.27 × 51
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
Exness-MT5Real28
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.80 × 427
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
|
Exness-MT5Real5
|2.54 × 81
|
Exness-MT5Real10
|2.61 × 18
|
BCS5-Real
|2.64 × 14
This real trader .. Intraday in gold and currency with short pips and scalping up more than 30% monthly long term account
İnceleme yok
