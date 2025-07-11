SinyallerBölümler
Mohd Sauff Bin Zabidi

Tan Chor Eeow 146718

Mohd Sauff Bin Zabidi
0 inceleme
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -21%
AuricInternationalMarkets-Live Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
72
Kârla kapanan işlemler:
58 (80.55%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (19.44%)
En iyi işlem:
34.62 USD
En kötü işlem:
-57.21 USD
Brüt kâr:
522.23 USD (52 368 pips)
Brüt zarar:
-248.61 USD (23 731 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (102.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
163.34 USD (12)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
25.84%
Maks. mevduat yükü:
99.61%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
2.95
Alış işlemleri:
26 (36.11%)
Satış işlemleri:
46 (63.89%)
Kâr faktörü:
2.10
Beklenen getiri:
3.80 USD
Ortalama kâr:
9.00 USD
Ortalama zarar:
-17.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-92.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-92.78 USD (3)
Aylık büyüme:
-74.71%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
92.78 USD (56.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
92.78% (92.78 USD)
Varlığa göre:
84.43% (84.43 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.a 71
USDJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.a 271
USDJPY 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.a 28K
USDJPY 396
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +34.62 USD
En kötü işlem: -57 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +102.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -92.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AuricInternationalMarkets-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.22 02:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 04:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 04:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 04:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 14:22
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 07:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 07:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 16:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.15 15:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.14 08:42
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.14 06:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 06:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.14 00:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.13 10:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.04 05:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 04:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
