SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Fash Scalper FX
Randy Prayogi

Fash Scalper FX

Randy Prayogi
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 19%
MohicansMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 043
Kârla kapanan işlemler:
4 311 (71.33%)
Zararla kapanan işlemler:
1 732 (28.66%)
En iyi işlem:
1 395.00 USD
En kötü işlem:
-324.16 USD
Brüt kâr:
41 027.77 USD (486 967 pips)
Brüt zarar:
-21 880.21 USD (477 690 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (93.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 539.80 USD (3)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
21.98%
Maks. mevduat yükü:
7.44%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
774
Ort. tutma süresi:
23 dakika
Düzelme faktörü:
8.63
Alış işlemleri:
3 032 (50.17%)
Satış işlemleri:
3 011 (49.83%)
Kâr faktörü:
1.88
Beklenen getiri:
3.17 USD
Ortalama kâr:
9.52 USD
Ortalama zarar:
-12.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-1 802.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 802.36 USD (15)
Aylık büyüme:
8.80%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24.91 USD
Maksimum:
2 219.09 USD (2.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.15% (2 219.09 USD)
Varlığa göre:
4.80% (4 889.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 6043
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 19K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 9.4K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 395.00 USD
En kötü işlem: -324 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +93.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 802.36 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MohicansMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real6
3.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.19 17:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 00:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 17:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.11 16:13
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.11 16:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.11 15:13
High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.11 15:13
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.11 15:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.11 15:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Fash Scalper FX
Ayda 100 USD
19%
0
0
USD
119K
USD
12
100%
6 043
71%
22%
1.87
3.17
USD
5%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.