SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / HFM MT4 1517565
Jose Carlos Carvalho

HFM MT4 1517565

Jose Carlos Carvalho
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 191%
HFMarketsSV-Live Server
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 086
Kârla kapanan işlemler:
1 009 (92.90%)
Zararla kapanan işlemler:
77 (7.09%)
En iyi işlem:
17.15 USD
En kötü işlem:
-139.96 USD
Brüt kâr:
1 904.95 USD (91 229 pips)
Brüt zarar:
-746.36 USD (32 624 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
339 (531.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
531.10 USD (339)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
50.84%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
69
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.67
Alış işlemleri:
604 (55.62%)
Satış işlemleri:
482 (44.38%)
Kâr faktörü:
2.55
Beklenen getiri:
1.07 USD
Ortalama kâr:
1.89 USD
Ortalama zarar:
-9.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-604.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-604.62 USD (19)
Aylık büyüme:
41.17%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
692.06 USD (51.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.14% (692.06 USD)
Varlığa göre:
65.74% (972.32 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 121
USDJPY 104
CHFJPY 102
GBPUSD 91
EURUSD 80
CADJPY 69
GBPCAD 63
EURCAD 54
USDCAD 49
EURJPY 48
EURGBP 41
NZDUSD 40
USDCHF 32
NZDCAD 30
CADCHF 29
GBPCHF 26
NZDJPY 25
AUDJPY 24
AUDCAD 16
AUDUSD 13
AUDCHF 11
EURCHF 10
NZDCHF 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 254
USDJPY 66
CHFJPY 94
GBPUSD 123
EURUSD 90
CADJPY 90
GBPCAD -70
EURCAD 23
USDCAD 70
EURJPY 28
EURGBP 24
NZDUSD 86
USDCHF 7
NZDCAD 57
CADCHF 9
GBPCHF 2
NZDJPY 73
AUDJPY 67
AUDCAD 32
AUDUSD 21
AUDCHF 20
EURCHF -32
NZDCHF 23
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY 13K
USDJPY 6.4K
CHFJPY 4.1K
GBPUSD 5.3K
EURUSD 2.1K
CADJPY 2.8K
GBPCAD -713
EURCAD 2K
USDCAD 3.2K
EURJPY 2.2K
EURGBP 1.3K
NZDUSD 3.2K
USDCHF 793
NZDCAD 2.3K
CADCHF 419
GBPCHF 486
NZDJPY 3.1K
AUDJPY 3.2K
AUDCAD 1.3K
AUDUSD 944
AUDCHF 859
EURCHF -1K
NZDCHF 920
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.15 USD
En kötü işlem: -140 USD
Maksimum ardışık kazanç: 339
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +531.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -604.62 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live20
0.00 × 6
ICMarkets-Live09
0.00 × 6
Tickmill-Live04
0.00 × 23
ICMarkets-Live07
0.00 × 21
USGFX-Live
0.00 × 9
TurnkeyFX-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live03
0.00 × 50
Pepperstone-Edge09
0.00 × 31
Exness-Real6
0.00 × 7
ICMarkets-Live18
0.00 × 8
Exness-Real
0.00 × 4
RoboForex-ECN-2
0.00 × 3
FXChoice-Pro Live
0.00 × 7
Coinexx-Demo
0.00 × 2
Pepperstone-Edge04
0.00 × 14
LiteForex-ECN.com
0.02 × 60
SGTMarkets-Live
0.03 × 206
ICMarkets-Live04
0.04 × 612
Alpari-Pro.ECN
0.05 × 57
Exness-Real3
0.06 × 17
ICMarkets-Live16
0.09 × 57
RoboForexEU-ECN
0.11 × 19
ICMarkets-Live10
0.11 × 54
HFMarketsSV-Live Server 3
0.20 × 15
FXOpen-ECN Live Server
0.24 × 17
73 daha fazla...
Working in forex since 2015.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
HFM MT4 1517565
Ayda 30 USD
191%
0
0
USD
2.4K
USD
12
85%
1 086
92%
100%
2.55
1.07
USD
66%
1:300
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.