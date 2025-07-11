Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live20 0.00 × 6 ICMarkets-Live09 0.00 × 6 Tickmill-Live04 0.00 × 23 ICMarkets-Live07 0.00 × 21 USGFX-Live 0.00 × 9 TurnkeyFX-Live 0.00 × 3 ICMarkets-Live03 0.00 × 50 Pepperstone-Edge09 0.00 × 31 Exness-Real6 0.00 × 7 ICMarkets-Live18 0.00 × 8 Exness-Real 0.00 × 4 RoboForex-ECN-2 0.00 × 3 FXChoice-Pro Live 0.00 × 7 Coinexx-Demo 0.00 × 2 Pepperstone-Edge04 0.00 × 14 LiteForex-ECN.com 0.02 × 60 SGTMarkets-Live 0.03 × 206 ICMarkets-Live04 0.04 × 612 Alpari-Pro.ECN 0.05 × 57 Exness-Real3 0.06 × 17 ICMarkets-Live16 0.09 × 57 RoboForexEU-ECN 0.11 × 19 ICMarkets-Live10 0.11 × 54 HFMarketsSV-Live Server 3 0.20 × 15 FXOpen-ECN Live Server 0.24 × 17 73 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya