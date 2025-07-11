- Büyüme
İşlemler:
496
Kârla kapanan işlemler:
210 (42.33%)
Zararla kapanan işlemler:
286 (57.66%)
En iyi işlem:
5 408.53 USD
En kötü işlem:
-3 449.09 USD
Brüt kâr:
211 886.49 USD (233 740 pips)
Brüt zarar:
-233 777.72 USD (191 393 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (6 787.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10 844.70 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
38.14%
Maks. mevduat yükü:
95.62%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
-0.48
Alış işlemleri:
243 (48.99%)
Satış işlemleri:
253 (51.01%)
Kâr faktörü:
0.91
Beklenen getiri:
-44.14 USD
Ortalama kâr:
1 008.98 USD
Ortalama zarar:
-817.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-17 662.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17 662.40 USD (12)
Aylık büyüme:
-13.24%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
33%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22 856.51 USD
Maksimum:
45 752.91 USD (37.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.22% (45 750.23 USD)
Varlığa göre:
6.52% (6 096.40 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|164
|EURUSD
|64
|GDAXI
|51
|NDX
|49
|USDJPY
|25
|USDCAD
|23
|GBPJPY
|20
|NZDUSD
|14
|GBPUSD
|14
|EURJPY
|14
|SP500
|9
|AUDUSD
|8
|GBPAUD
|8
|AUDCAD
|5
|UK100
|4
|XTIUSD
|4
|GBPCAD
|4
|USDCHF
|4
|AUDCHF
|3
|EURAUD
|3
|GBPNZD
|2
|EURGBP
|2
|GBPCHF
|1
|NZDCAD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-8.1K
|EURUSD
|2.2K
|GDAXI
|8.5K
|NDX
|-8.9K
|USDJPY
|-6.5K
|USDCAD
|-1K
|GBPJPY
|3.7K
|NZDUSD
|-1.6K
|GBPUSD
|-4.8K
|EURJPY
|-2.8K
|SP500
|3.7K
|AUDUSD
|960
|GBPAUD
|-6.5K
|AUDCAD
|619
|UK100
|-1.8K
|XTIUSD
|-5K
|GBPCAD
|1.2K
|USDCHF
|-520
|AUDCHF
|473
|EURAUD
|3.3K
|GBPNZD
|862
|EURGBP
|865
|GBPCHF
|-932
|NZDCAD
|127
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|25K
|EURUSD
|162
|GDAXI
|23K
|NDX
|-3.2K
|USDJPY
|-5.5K
|USDCAD
|313
|GBPJPY
|1.5K
|NZDUSD
|-641
|GBPUSD
|-1.1K
|EURJPY
|-664
|SP500
|4.5K
|AUDUSD
|-620
|GBPAUD
|-3.5K
|AUDCAD
|370
|UK100
|-2.5K
|XTIUSD
|-274
|GBPCAD
|-422
|USDCHF
|80
|AUDCHF
|259
|EURAUD
|2.1K
|GBPNZD
|3.4K
|EURGBP
|129
|GBPCHF
|-248
|NZDCAD
|26
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5 408.53 USD
En kötü işlem: -3 449 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +6 787.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -17 662.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Darwinex-Live
|0.80 × 6125
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 462
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.15 × 147
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.33 × 6
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
VantageFXInternational-Live
|2.73 × 41
|
XMGlobal-MT5 2
|2.89 × 37
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
BCS5-Real
|3.00 × 4
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.25 × 8
|
TickmillUK-Live
|3.43 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.50 × 6
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-22%
0
0
USD
USD
78K
USD
USD
33
33%
496
42%
38%
0.90
-44.14
USD
USD
37%
1:200