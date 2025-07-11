SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / TheMaemTrader
Marco Antonio Estrada Mejias

TheMaemTrader

Marco Antonio Estrada Mejias
0 inceleme
33 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -22%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
496
Kârla kapanan işlemler:
210 (42.33%)
Zararla kapanan işlemler:
286 (57.66%)
En iyi işlem:
5 408.53 USD
En kötü işlem:
-3 449.09 USD
Brüt kâr:
211 886.49 USD (233 740 pips)
Brüt zarar:
-233 777.72 USD (191 393 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (6 787.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10 844.70 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
38.14%
Maks. mevduat yükü:
95.62%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
-0.48
Alış işlemleri:
243 (48.99%)
Satış işlemleri:
253 (51.01%)
Kâr faktörü:
0.91
Beklenen getiri:
-44.14 USD
Ortalama kâr:
1 008.98 USD
Ortalama zarar:
-817.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-17 662.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17 662.40 USD (12)
Aylık büyüme:
-13.24%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
33%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22 856.51 USD
Maksimum:
45 752.91 USD (37.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.22% (45 750.23 USD)
Varlığa göre:
6.52% (6 096.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 164
EURUSD 64
GDAXI 51
NDX 49
USDJPY 25
USDCAD 23
GBPJPY 20
NZDUSD 14
GBPUSD 14
EURJPY 14
SP500 9
AUDUSD 8
GBPAUD 8
AUDCAD 5
UK100 4
XTIUSD 4
GBPCAD 4
USDCHF 4
AUDCHF 3
EURAUD 3
GBPNZD 2
EURGBP 2
GBPCHF 1
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -8.1K
EURUSD 2.2K
GDAXI 8.5K
NDX -8.9K
USDJPY -6.5K
USDCAD -1K
GBPJPY 3.7K
NZDUSD -1.6K
GBPUSD -4.8K
EURJPY -2.8K
SP500 3.7K
AUDUSD 960
GBPAUD -6.5K
AUDCAD 619
UK100 -1.8K
XTIUSD -5K
GBPCAD 1.2K
USDCHF -520
AUDCHF 473
EURAUD 3.3K
GBPNZD 862
EURGBP 865
GBPCHF -932
NZDCAD 127
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 25K
EURUSD 162
GDAXI 23K
NDX -3.2K
USDJPY -5.5K
USDCAD 313
GBPJPY 1.5K
NZDUSD -641
GBPUSD -1.1K
EURJPY -664
SP500 4.5K
AUDUSD -620
GBPAUD -3.5K
AUDCAD 370
UK100 -2.5K
XTIUSD -274
GBPCAD -422
USDCHF 80
AUDCHF 259
EURAUD 2.1K
GBPNZD 3.4K
EURGBP 129
GBPCHF -248
NZDCAD 26
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 408.53 USD
En kötü işlem: -3 449 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +6 787.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -17 662.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OneRoyal-Server
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Darwinex-Live
0.80 × 6125
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
Pepperstone-MT5-Live01
1.15 × 147
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 6
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
VantageFXInternational-Live
2.73 × 41
XMGlobal-MT5 2
2.89 × 37
Alpari-Real01
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
BCS5-Real
3.00 × 4
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.25 × 8
TickmillUK-Live
3.43 × 7
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
15 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.25 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 12:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.07 21:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 08:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 14:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 17:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 194 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.17 23:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 02:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 190 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 16:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 10:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 155 days of the signal's entire lifetime.
