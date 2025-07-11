SinyallerBölümler
Man Long Yin

Gold188

Man Long Yin
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 91%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
554
Kârla kapanan işlemler:
403 (72.74%)
Zararla kapanan işlemler:
151 (27.26%)
En iyi işlem:
49.20 USD
En kötü işlem:
-123.66 USD
Brüt kâr:
4 055.69 USD (113 519 pips)
Brüt zarar:
-3 602.64 USD (113 494 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (112.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
275.05 USD (13)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
12.76%
Maks. mevduat yükü:
11.58%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.59
Alış işlemleri:
305 (55.05%)
Satış işlemleri:
249 (44.95%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
0.82 USD
Ortalama kâr:
10.06 USD
Ortalama zarar:
-23.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-174.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-309.66 USD (3)
Aylık büyüme:
6.12%
Yıllık tahmin:
74.25%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
267.12 USD
Maksimum:
768.92 USD (52.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
55.66% (292.32 USD)
Varlığa göre:
14.38% (202.56 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 554
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 453
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 25
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +49.20 USD
En kötü işlem: -124 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +112.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -174.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3415
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
ICMarketsAU-Live
1.66 × 135
Exness-MT5Real7
1.71 × 76
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real17
2.06 × 17
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
86 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.11 08:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 07:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 15:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 08:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 07:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 12:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 16:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 15:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 11:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 09:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 08:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 12:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 15:50
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 14:50
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 14:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 10:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 10:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.11 09:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.11 09:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
