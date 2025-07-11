- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
554
Kârla kapanan işlemler:
403 (72.74%)
Zararla kapanan işlemler:
151 (27.26%)
En iyi işlem:
49.20 USD
En kötü işlem:
-123.66 USD
Brüt kâr:
4 055.69 USD (113 519 pips)
Brüt zarar:
-3 602.64 USD (113 494 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (112.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
275.05 USD (13)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
12.76%
Maks. mevduat yükü:
11.58%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.59
Alış işlemleri:
305 (55.05%)
Satış işlemleri:
249 (44.95%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
0.82 USD
Ortalama kâr:
10.06 USD
Ortalama zarar:
-23.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-174.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-309.66 USD (3)
Aylık büyüme:
6.12%
Yıllık tahmin:
74.25%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
267.12 USD
Maksimum:
768.92 USD (52.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
55.66% (292.32 USD)
Varlığa göre:
14.38% (202.56 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|554
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|453
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|25
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +49.20 USD
En kötü işlem: -124 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +112.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -174.33 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3415
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 28
|
ICMarketsAU-Live
|1.66 × 135
|
Exness-MT5Real7
|1.71 × 76
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|2.06 × 17
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
91%
0
0
USD
USD
953
USD
USD
20
91%
554
72%
13%
1.12
0.82
USD
USD
56%
1:500