- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 784
Kârla kapanan işlemler:
1 454 (81.50%)
Zararla kapanan işlemler:
330 (18.50%)
En iyi işlem:
135.65 USD
En kötü işlem:
-183.97 USD
Brüt kâr:
16 616.68 USD (14 434 635 pips)
Brüt zarar:
-10 254.88 USD (7 367 611 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (224.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
700.88 USD (31)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
74.85%
Maks. mevduat yükü:
62.52%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
160
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
7.45
Alış işlemleri:
1 170 (65.58%)
Satış işlemleri:
614 (34.42%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
3.57 USD
Ortalama kâr:
11.43 USD
Ortalama zarar:
-31.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-586.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-586.39 USD (12)
Aylık büyüme:
96.63%
Algo alım-satım:
58%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
47.66 USD
Maksimum:
854.35 USD (21.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.20% (854.35 USD)
Varlığa göre:
55.23% (1 201.36 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1151
|BTCUSD
|568
|ETHUSD
|65
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|3.4K
|BTCUSD
|2.3K
|ETHUSD
|663
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|611K
|BTCUSD
|6.3M
|ETHUSD
|132K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +135.65 USD
En kötü işlem: -184 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +224.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -586.39 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
EA signals
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
584%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
13
58%
1 784
81%
75%
1.62
3.57
USD
USD
55%
1:200