Yonggang Shang

AI Trading EA

Yonggang Shang
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 584%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 784
Kârla kapanan işlemler:
1 454 (81.50%)
Zararla kapanan işlemler:
330 (18.50%)
En iyi işlem:
135.65 USD
En kötü işlem:
-183.97 USD
Brüt kâr:
16 616.68 USD (14 434 635 pips)
Brüt zarar:
-10 254.88 USD (7 367 611 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (224.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
700.88 USD (31)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
74.85%
Maks. mevduat yükü:
62.52%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
160
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
7.45
Alış işlemleri:
1 170 (65.58%)
Satış işlemleri:
614 (34.42%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
3.57 USD
Ortalama kâr:
11.43 USD
Ortalama zarar:
-31.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-586.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-586.39 USD (12)
Aylık büyüme:
96.63%
Algo alım-satım:
58%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
47.66 USD
Maksimum:
854.35 USD (21.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.20% (854.35 USD)
Varlığa göre:
55.23% (1 201.36 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1151
BTCUSD 568
ETHUSD 65
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3.4K
BTCUSD 2.3K
ETHUSD 663
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 611K
BTCUSD 6.3M
ETHUSD 132K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +135.65 USD
En kötü işlem: -184 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +224.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -586.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 21
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Capital.com-Real
0.00 × 5
Alpari-Standard1
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
63 daha fazla...
EA signals
İnceleme yok
2025.10.03 16:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 07:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 14:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 13:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 19:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 16:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 09:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 05:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 10:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 14:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.15 13:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.15 01:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 00:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.13 23:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 10:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 06:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 06:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 02:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.