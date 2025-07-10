SinyallerBölümler
Dedy Sucianto

YESHUA MBAREKH

Dedy Sucianto
0 inceleme
Güvenilirlik
94 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 505%
XMGlobal-Real 33
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 924
Kârla kapanan işlemler:
1 745 (90.69%)
Zararla kapanan işlemler:
179 (9.30%)
En iyi işlem:
18.68 SGD
En kötü işlem:
-13.40 SGD
Brüt kâr:
992.43 SGD (407 797 pips)
Brüt zarar:
-263.68 SGD (121 553 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
490 (203.68 SGD)
Maksimum ardışık kâr:
203.68 SGD (490)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.99%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
97
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
23.57
Alış işlemleri:
1 210 (62.89%)
Satış işlemleri:
714 (37.11%)
Kâr faktörü:
3.76
Beklenen getiri:
0.38 SGD
Ortalama kâr:
0.57 SGD
Ortalama zarar:
-1.47 SGD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-2.34 SGD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.92 SGD (5)
Aylık büyüme:
52.92%
Yıllık tahmin:
642.15%
Algo alım-satım:
63%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 SGD
Maksimum:
30.92 SGD (7.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.61% (30.92 SGD)
Varlığa göre:
41.86% (174.83 SGD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLDm# 1006
USDCADm# 891
USDCHFm# 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLDm# 310
USDCADm# 255
USDCHFm# 6
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLDm# 113K
USDCADm# 168K
USDCHFm# 5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.68 SGD
En kötü işlem: -13 SGD
Maksimum ardışık kazanç: 490
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +203.68 SGD
Maksimum ardışık zarar: -2.34 SGD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

  • The safest way to copy trade is by placing the EA directly into your MetaTrader account on a VPS. If you’d like guidance or have questions, I’m just a click away—check the link in my profile.!
  • MT4
  • 100% Robot



2025.09.26 05:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 01:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 02:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 01:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 08:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 04:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 15:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.17 20:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 13:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 13:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 12:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 09:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 08:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 07:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 03:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
YESHUA MBAREKH
Ayda 30 USD
505%
0
0
USD
949
SGD
94
63%
1 924
90%
100%
3.76
0.38
SGD
42%
1:500
