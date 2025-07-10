- Büyüme
İşlemler:
1 924
Kârla kapanan işlemler:
1 745 (90.69%)
Zararla kapanan işlemler:
179 (9.30%)
En iyi işlem:
18.68 SGD
En kötü işlem:
-13.40 SGD
Brüt kâr:
992.43 SGD (407 797 pips)
Brüt zarar:
-263.68 SGD (121 553 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
490 (203.68 SGD)
Maksimum ardışık kâr:
203.68 SGD (490)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.99%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
97
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
23.57
Alış işlemleri:
1 210 (62.89%)
Satış işlemleri:
714 (37.11%)
Kâr faktörü:
3.76
Beklenen getiri:
0.38 SGD
Ortalama kâr:
0.57 SGD
Ortalama zarar:
-1.47 SGD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-2.34 SGD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.92 SGD (5)
Aylık büyüme:
52.92%
Yıllık tahmin:
642.15%
Algo alım-satım:
63%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 SGD
Maksimum:
30.92 SGD (7.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.61% (30.92 SGD)
Varlığa göre:
41.86% (174.83 SGD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|1006
|USDCADm#
|891
|USDCHFm#
|27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLDm#
|310
|USDCADm#
|255
|USDCHFm#
|6
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLDm#
|113K
|USDCADm#
|168K
|USDCHFm#
|5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
- The safest way to copy trade is by placing the EA directly into your MetaTrader account on a VPS. If you’d like guidance or have questions, I’m just a click away—check the link in my profile.!
- MT4
- 100% Robot
İnceleme yok
