Ivan Rodriguez

Secondstoglory

Ivan Rodriguez
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -15%
PUPrime-Live 7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
346
Kârla kapanan işlemler:
195 (56.35%)
Zararla kapanan işlemler:
151 (43.64%)
En iyi işlem:
15.58 USD
En kötü işlem:
-27.00 USD
Brüt kâr:
739.78 USD (1 398 655 pips)
Brüt zarar:
-759.17 USD (1 339 890 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (48.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
77.84 USD (15)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
13.50%
Maks. mevduat yükü:
6.63%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.13
Alış işlemleri:
181 (52.31%)
Satış işlemleri:
165 (47.69%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.06 USD
Ortalama kâr:
3.79 USD
Ortalama zarar:
-5.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-112.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-112.73 USD (12)
Aylık büyüme:
-30.56%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.39 USD
Maksimum:
146.45 USD (44.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.18% (146.45 USD)
Varlığa göre:
9.11% (20.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
DJ30.s 283
GBPJPY.s 27
EURUSD.s 25
XAUUSD.s 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
DJ30.s 28
GBPJPY.s -32
EURUSD.s -23
XAUUSD.s 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
DJ30.s 60K
GBPJPY.s -2.3K
EURUSD.s 162
XAUUSD.s 568
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.58 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +48.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -112.73 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.26 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 16:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.18 14:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 18:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
