Juno Smart Trader
Julapong Techapakornrat

Juno Smart Trader

Julapong Techapakornrat
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 85%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 073
Kârla kapanan işlemler:
896 (83.50%)
Zararla kapanan işlemler:
177 (16.50%)
En iyi işlem:
170.13 USD
En kötü işlem:
-335.25 USD
Brüt kâr:
1 669.40 USD (133 979 pips)
Brüt zarar:
-880.42 USD (51 178 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (28.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
203.25 USD (24)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.20%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.35
Alış işlemleri:
576 (53.68%)
Satış işlemleri:
497 (46.32%)
Kâr faktörü:
1.90
Beklenen getiri:
0.74 USD
Ortalama kâr:
1.86 USD
Ortalama zarar:
-4.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-52.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-335.25 USD (1)
Aylık büyüme:
18.63%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
37.40 USD
Maksimum:
335.78 USD (25.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.11% (335.78 USD)
Varlığa göre:
35.45% (456.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 211
USDCAD 160
EURJPY 152
USDCHF 151
AUDUSD 147
USDJPY 88
GBPUSD 62
EURCHF 58
EURGBP 42
NZDUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 146
USDCAD 103
EURJPY 41
USDCHF 193
AUDUSD 121
USDJPY 41
GBPUSD 49
EURCHF 60
EURGBP 34
NZDUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 15K
USDCAD 11K
EURJPY 7.9K
USDCHF 11K
AUDUSD 14K
USDJPY 5.3K
GBPUSD 11K
EURCHF 5.1K
EURGBP 3.3K
NZDUSD -40
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +170.13 USD
En kötü işlem: -335 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +28.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -52.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

MBTrading-Live
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 37
ICMarkets-Live12
0.00 × 3
FPMarkets-Live2
0.00 × 3
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.23 × 39
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
ICMarkets-Live18
0.74 × 178
ICMarkets-Live04
0.88 × 91
Tickmill-Live04
1.00 × 3
Pepperstone-Edge11
1.10 × 2172
KRCCORP-Real
1.11 × 288
ATCBrokersLiq1-Live
1.15 × 26
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge07
1.41 × 177
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
InvestAZ-Server
1.54 × 138
Tickmill-Live
1.58 × 193
Activtrades-Classic Server
1.59 × 32
TradersWay-Live
1.63 × 41
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
ICMarkets-Live02
1.67 × 52
OctaFX-Real
1.68 × 149
182 daha fazla...
🔹 Steady growth with strong money management

✅ Suitable for those who prefer low drawdown and consistent performance

📈 Subscribe now and copy every trade automatically.
Let your money grow with confidence.

⏳ The earlier you subscribe, the better the value.
Results speak for themselves — don’t wait until the price goes up.


Minimum Deposit : 1,000 usd
Leverage : 1:500

Best brokers to use:


İnceleme yok
2025.09.15 05:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 07:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 06:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 17:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 21:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 14:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
