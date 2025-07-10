- Büyüme
İşlemler:
1 073
Kârla kapanan işlemler:
896 (83.50%)
Zararla kapanan işlemler:
177 (16.50%)
En iyi işlem:
170.13 USD
En kötü işlem:
-335.25 USD
Brüt kâr:
1 669.40 USD (133 979 pips)
Brüt zarar:
-880.42 USD (51 178 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (28.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
203.25 USD (24)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.20%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.35
Alış işlemleri:
576 (53.68%)
Satış işlemleri:
497 (46.32%)
Kâr faktörü:
1.90
Beklenen getiri:
0.74 USD
Ortalama kâr:
1.86 USD
Ortalama zarar:
-4.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-52.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-335.25 USD (1)
Aylık büyüme:
18.63%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
37.40 USD
Maksimum:
335.78 USD (25.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.11% (335.78 USD)
Varlığa göre:
35.45% (456.39 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|211
|USDCAD
|160
|EURJPY
|152
|USDCHF
|151
|AUDUSD
|147
|USDJPY
|88
|GBPUSD
|62
|EURCHF
|58
|EURGBP
|42
|NZDUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|146
|USDCAD
|103
|EURJPY
|41
|USDCHF
|193
|AUDUSD
|121
|USDJPY
|41
|GBPUSD
|49
|EURCHF
|60
|EURGBP
|34
|NZDUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|15K
|USDCAD
|11K
|EURJPY
|7.9K
|USDCHF
|11K
|AUDUSD
|14K
|USDJPY
|5.3K
|GBPUSD
|11K
|EURCHF
|5.1K
|EURGBP
|3.3K
|NZDUSD
|-40
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 37
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|0.23 × 39
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.74 × 178
|
ICMarkets-Live04
|0.88 × 91
|
Tickmill-Live04
|1.00 × 3
|
Pepperstone-Edge11
|1.10 × 2172
|
KRCCORP-Real
|1.11 × 288
|
ATCBrokersLiq1-Live
|1.15 × 26
|
EGlobal-Cent4
|1.20 × 5
|
Pepperstone-Edge07
|1.41 × 177
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.47 × 19
|
InvestAZ-Server
|1.54 × 138
|
Tickmill-Live
|1.58 × 193
|
Activtrades-Classic Server
|1.59 × 32
|
TradersWay-Live
|1.63 × 41
|
MaxFX-Live Server
|1.66 × 35
|
ICMarkets-Live02
|1.67 × 52
|
OctaFX-Real
|1.68 × 149
🔹 Steady growth with strong money management
✅ Suitable for those who prefer low drawdown and consistent performance
📈 Subscribe now and copy every trade automatically.
Let your money grow with confidence.
⏳ The earlier you subscribe, the better the value.
Results speak for themselves — don’t wait until the price goes up.
Minimum Deposit : 1,000 usd
Leverage : 1:500
Best brokers to use:
