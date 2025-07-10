Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

MBTrading-Live 0.00 × 3 Pepperstone-Demo01 0.00 × 37 ICMarkets-Live12 0.00 × 3 FPMarkets-Live2 0.00 × 3 ICMarkets-Live11 0.00 × 1 ForexTimeFXTM-ECN2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 3 PepperstoneFinancial-US03-Demo 0.23 × 39 AdmiralMarkets-Live3 0.67 × 3 ICMarkets-Live18 0.74 × 178 ICMarkets-Live04 0.88 × 91 Tickmill-Live04 1.00 × 3 Pepperstone-Edge11 1.10 × 2172 KRCCORP-Real 1.11 × 288 ATCBrokersLiq1-Live 1.15 × 26 EGlobal-Cent4 1.20 × 5 Pepperstone-Edge07 1.41 × 177 FXOpen-ECN Live Server 1.47 × 19 InvestAZ-Server 1.54 × 138 Tickmill-Live 1.58 × 193 Activtrades-Classic Server 1.59 × 32 TradersWay-Live 1.63 × 41 MaxFX-Live Server 1.66 × 35 ICMarkets-Live02 1.67 × 52 OctaFX-Real 1.68 × 149 182 daha fazla...