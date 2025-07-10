- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
413
Kârla kapanan işlemler:
294 (71.18%)
Zararla kapanan işlemler:
119 (28.81%)
En iyi işlem:
91.89 USD
En kötü işlem:
-91.27 USD
Brüt kâr:
967.27 USD (53 851 pips)
Brüt zarar:
-521.05 USD (35 832 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (25.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
93.94 USD (4)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
24.52%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.87
Alış işlemleri:
184 (44.55%)
Satış işlemleri:
229 (55.45%)
Kâr faktörü:
1.86
Beklenen getiri:
1.08 USD
Ortalama kâr:
3.29 USD
Ortalama zarar:
-4.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-5.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-91.55 USD (2)
Aylık büyüme:
6.80%
Yıllık tahmin:
82.52%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.08 USD
Maksimum:
91.69 USD (6.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.05% (91.27 USD)
Varlığa göre:
51.88% (2 564.95 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCADpro
|158
|AUDCADpro
|144
|AUDNZDpro
|86
|XAUUSDpro
|11
|U30USDpro
|7
|NASUSDpro
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCADpro
|179
|AUDCADpro
|201
|AUDNZDpro
|65
|XAUUSDpro
|4
|U30USDpro
|-3
|NASUSDpro
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCADpro
|11K
|AUDCADpro
|12K
|AUDNZDpro
|-4.8K
|XAUUSDpro
|-427
|U30USDpro
|38
|NASUSDpro
|699
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +91.89 USD
En kötü işlem: -91 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +25.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.19 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GMI-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok