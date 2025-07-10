SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Wangcheng
Cheng Wang Cheng

Wangcheng

Cheng Wang Cheng
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 43%
GMI-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
413
Kârla kapanan işlemler:
294 (71.18%)
Zararla kapanan işlemler:
119 (28.81%)
En iyi işlem:
91.89 USD
En kötü işlem:
-91.27 USD
Brüt kâr:
967.27 USD (53 851 pips)
Brüt zarar:
-521.05 USD (35 832 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (25.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
93.94 USD (4)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
24.52%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.87
Alış işlemleri:
184 (44.55%)
Satış işlemleri:
229 (55.45%)
Kâr faktörü:
1.86
Beklenen getiri:
1.08 USD
Ortalama kâr:
3.29 USD
Ortalama zarar:
-4.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-5.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-91.55 USD (2)
Aylık büyüme:
6.80%
Yıllık tahmin:
82.52%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.08 USD
Maksimum:
91.69 USD (6.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.05% (91.27 USD)
Varlığa göre:
51.88% (2 564.95 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCADpro 158
AUDCADpro 144
AUDNZDpro 86
XAUUSDpro 11
U30USDpro 7
NASUSDpro 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCADpro 179
AUDCADpro 201
AUDNZDpro 65
XAUUSDpro 4
U30USDpro -3
NASUSDpro 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCADpro 11K
AUDCADpro 12K
AUDNZDpro -4.8K
XAUUSDpro -427
U30USDpro 38
NASUSDpro 699
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +91.89 USD
En kötü işlem: -91 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +25.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GMI-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.09.24 02:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 13:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 00:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 23:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 10:53
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.18 07:12
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 01:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 00:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 02:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 01:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
