Adson Tassio De Sousa Amorim

Sombra Trader

Adson Tassio De Sousa Amorim
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -1%
Rico-PRD
1:1
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
181
Kârla kapanan işlemler:
114 (62.98%)
Zararla kapanan işlemler:
67 (37.02%)
En iyi işlem:
163.00 BRL
En kötü işlem:
-161.00 BRL
Brüt kâr:
4 675.00 BRL (24 800 pips)
Brüt zarar:
-5 181.00 BRL (25 905 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (419.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
419.00 BRL (17)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
3.73%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
26 dakika
Düzelme faktörü:
-0.42
Alış işlemleri:
85 (46.96%)
Satış işlemleri:
96 (53.04%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-2.80 BRL
Ortalama kâr:
41.01 BRL
Ortalama zarar:
-77.33 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-317.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-317.00 BRL (5)
Aylık büyüme:
50.25%
Yıllık tahmin:
609.74%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
956.00 BRL
Maksimum:
1 201.00 BRL (349.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
85.32% (1 201.00 BRL)
Varlığa göre:
32.21% (114.00 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WINQ25 135
WINV25 44
WDOV25 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WINQ25 -235
WINV25 5
WDOV25 7
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WINQ25 -2.7K
WINV25 60
WDOV25 1.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +163.00 BRL
En kötü işlem: -161 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +419.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -317.00 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Rico-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Esse sinal é um conjunto de 4 robos que operam vendidos e comprados buscando pegar a oscilação lateral do mercado, onde o stop comum dos traders vira nosso gain.
