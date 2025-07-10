- Büyüme
İşlemler:
181
Kârla kapanan işlemler:
114 (62.98%)
Zararla kapanan işlemler:
67 (37.02%)
En iyi işlem:
163.00 BRL
En kötü işlem:
-161.00 BRL
Brüt kâr:
4 675.00 BRL (24 800 pips)
Brüt zarar:
-5 181.00 BRL (25 905 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (419.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
419.00 BRL (17)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
3.73%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
26 dakika
Düzelme faktörü:
-0.42
Alış işlemleri:
85 (46.96%)
Satış işlemleri:
96 (53.04%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-2.80 BRL
Ortalama kâr:
41.01 BRL
Ortalama zarar:
-77.33 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-317.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-317.00 BRL (5)
Aylık büyüme:
50.25%
Yıllık tahmin:
609.74%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
956.00 BRL
Maksimum:
1 201.00 BRL (349.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
85.32% (1 201.00 BRL)
Varlığa göre:
32.21% (114.00 BRL)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|WINQ25
|135
|WINV25
|44
|WDOV25
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|WINQ25
|-235
|WINV25
|5
|WDOV25
|7
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|WINQ25
|-2.7K
|WINV25
|60
|WDOV25
|1.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +163.00 BRL
En kötü işlem: -161 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +419.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -317.00 BRL
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Rico-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Esse sinal é um conjunto de 4 robos que operam vendidos e comprados buscando pegar a oscilação lateral do mercado, onde o stop comum dos traders vira nosso gain.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-1%
0
0
USD
USD
1K
BRL
BRL
14
94%
181
62%
4%
0.90
-2.80
BRL
BRL
85%
1:1