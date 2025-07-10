SinyallerBölümler
Huu Tai Hoang

Never

Huu Tai Hoang
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 6%
FTMO-Server5
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
135
Kârla kapanan işlemler:
79 (58.51%)
Zararla kapanan işlemler:
56 (41.48%)
En iyi işlem:
2 033.06 USD
En kötü işlem:
-1 978.05 USD
Brüt kâr:
53 969.17 USD (111 418 pips)
Brüt zarar:
-41 255.90 USD (236 086 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (3 250.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 046.85 USD (4)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
42.20%
Maks. mevduat yükü:
59.88%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
1.58
Alış işlemleri:
90 (66.67%)
Satış işlemleri:
45 (33.33%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
94.17 USD
Ortalama kâr:
683.15 USD
Ortalama zarar:
-736.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-2 442.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 764.86 USD (3)
Aylık büyüme:
-0.76%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 275.53 USD
Maksimum:
8 068.44 USD (3.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.70% (8 094.38 USD)
Varlığa göre:
1.22% (2 626.32 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
MKRUSD 8
NZDJPY 6
USDCNH 5
EURAUD 5
XAUEUR 5
ETHUSD 5
EURGBP 5
VECUSD 5
NZDCAD 4
UKOIL.cash 4
EURCAD 4
XAUUSD 4
GBPJPY 4
CADJPY 4
GBPAUD 4
GBPNZD 4
GBPUSD 3
EURUSD 3
USDCAD 3
NZDUSD 3
US30.cash 3
GER40.cash 3
AUDCAD 2
JP225.cash 2
USDPLN 2
GBPCHF 2
EU50.cash 2
HK50.cash 2
AUDJPY 2
AUDCHF 2
US500.cash 2
AUDUSD 2
UK100.cash 2
IMXUSD 2
SANUSD 2
XMRUSD 2
USDSGD 1
EURNZD 1
XAGAUD 1
USDJPY 1
USDCHF 1
LTCUSD 1
US100.cash 1
BTCUSD 1
ETCUSD 1
UNIUSD 1
AAVUSD 1
GRTUSD 1
USOIL.cash 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
MKRUSD 3.1K
NZDJPY 1.3K
USDCNH 1.6K
EURAUD -1.2K
XAUEUR 363
ETHUSD 1.8K
EURGBP -1.5K
VECUSD -1.3K
NZDCAD -124
UKOIL.cash 1K
EURCAD 1.8K
XAUUSD -2K
GBPJPY 2.3K
CADJPY 468
GBPAUD -2.6K
GBPNZD 419
GBPUSD 1.9K
EURUSD -1.4K
USDCAD 4.4K
NZDUSD 1.9K
US30.cash -1.3K
GER40.cash -1.4K
AUDCAD 2K
JP225.cash 15
USDPLN -1.5K
GBPCHF -559
EU50.cash 48
HK50.cash 772
AUDJPY 2K
AUDCHF -599
US500.cash 231
AUDUSD -1.1K
UK100.cash 2.7K
IMXUSD -2.3K
SANUSD -716
XMRUSD 777
USDSGD 2K
EURNZD -957
XAGAUD -2
USDJPY -811
USDCHF 2K
LTCUSD 0
US100.cash 19
BTCUSD -1.3K
ETCUSD 95
UNIUSD 679
AAVUSD -394
GRTUSD 24
USOIL.cash 10
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
MKRUSD 38K
NZDJPY 547
USDCNH 1K
EURAUD -528
XAUEUR -194
ETHUSD 15K
EURGBP -112
VECUSD -122
NZDCAD -12
UKOIL.cash -127
EURCAD 881
XAUUSD -6.6K
GBPJPY 1.3K
CADJPY 189
GBPAUD -902
GBPNZD 325
GBPUSD 425
EURUSD -349
USDCAD 818
NZDUSD 299
US30.cash -51K
GER40.cash -7.6K
AUDCAD 319
JP225.cash 192
USDPLN -1.8K
GBPCHF -122
EU50.cash 348
HK50.cash 5.7K
AUDJPY 391
AUDCHF -78
US500.cash -1.3K
AUDUSD -180
UK100.cash 7.6K
IMXUSD -225
SANUSD -79
XMRUSD 814
USDSGD 405
EURNZD -394
XAGAUD 0
USDJPY -368
USDCHF 302
LTCUSD -14
US100.cash 190
BTCUSD -129K
ETCUSD 51
UNIUSD 1.5K
AAVUSD -373
GRTUSD 10
USOIL.cash 4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 033.06 USD
En kötü işlem: -1 978 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +3 250.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 442.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.25 11:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 12:13
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.95% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 19:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.16 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 16:10
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 14:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.14 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 08:48
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.07.10 08:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.10 08:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Never
Ayda 30 USD
6%
0
0
USD
213K
USD
12
0%
135
58%
42%
1.30
94.17
USD
4%
1:30
