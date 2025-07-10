SinyallerBölümler
Renatas Markevicius

EuroMarke 49

Renatas Markevicius
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 147%
AdmiralsGroup-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
298
Kârla kapanan işlemler:
254 (85.23%)
Zararla kapanan işlemler:
44 (14.77%)
En iyi işlem:
10.06 EUR
En kötü işlem:
-7.90 EUR
Brüt kâr:
506.05 EUR (77 275 pips)
Brüt zarar:
-65.51 EUR (7 591 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (66.39 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
78.97 EUR (9)
Sharpe oranı:
0.63
Alım-satım etkinliği:
66.04%
Maks. mevduat yükü:
125.75%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
20.01
Alış işlemleri:
91 (30.54%)
Satış işlemleri:
207 (69.46%)
Kâr faktörü:
7.72
Beklenen getiri:
1.48 EUR
Ortalama kâr:
1.99 EUR
Ortalama zarar:
-1.49 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-22.02 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-22.02 EUR (10)
Aylık büyüme:
23.90%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
22.02 EUR (3.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.97% (22.02 EUR)
Varlığa göre:
26.28% (99.48 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY 103
GBPJPY 87
EURUSD 60
GBPUSD 48
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY 147
GBPJPY 109
EURUSD 89
GBPUSD 157
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY 25K
GBPJPY 20K
EURUSD 9.1K
GBPUSD 16K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.06 EUR
En kötü işlem: -8 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +66.39 EUR
Maksimum ardışık zarar: -22.02 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AdmiralsGroup-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AdmiralsGroup-Live
2.46 × 136
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Subscriber accepts all execution risks when subscribing to a signal.

Historical statistics cannot guarantee any profitability in the future.

 

 DANGER: The system works without a stop loss

 Medium martingale

– Only popular symbols: EUR/USD, GBP/USD, EUR/JPY, GBP/JPY.

– No scalping

– All orders only after 0.01

Gross Profit: 65 506 pips

       Gross Loss:     6 340 pips

 

Forex trading is high risk and don‘t risk money you can‘t afford to lose.

 

İnceleme yok
2025.09.22 15:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 11:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 11:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 19:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 06:04
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.01 12:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.01 12:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 03:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.22 13:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.22 13:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 13:27
Share of trading days is too low
2025.07.14 13:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.14 12:27
Share of trading days is too low
2025.07.14 12:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.10 08:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 08:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 08:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.10 08:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.10 08:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
