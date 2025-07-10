- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPY
|103
|GBPJPY
|87
|EURUSD
|60
|GBPUSD
|48
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPY
|147
|GBPJPY
|109
|EURUSD
|89
|GBPUSD
|157
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPY
|25K
|GBPJPY
|20K
|EURUSD
|9.1K
|GBPUSD
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AdmiralsGroup-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Subscriber accepts all execution risks when subscribing to a signal.
Historical statistics cannot guarantee any profitability in the future.
❌ DANGER: The system works without a stop loss
❌ - Medium martingale
V – Only popular symbols: EUR/USD, GBP/USD, EUR/JPY, GBP/JPY.
V – No scalping
V – All orders only after 0.01
V - Gross Profit: 65 506 pips
Gross Loss: 6 340 pips
Forex trading is high risk and don‘t risk money you can‘t afford to lose.
USD
EUR
EUR