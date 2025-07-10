SinyallerBölümler
Rajatul Alam

Rajapips Investor 24S Ketahanan 600

Rajatul Alam
0 inceleme
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 399 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -20%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
292
Kârla kapanan işlemler:
141 (48.28%)
Zararla kapanan işlemler:
151 (51.71%)
En iyi işlem:
11.91 USD
En kötü işlem:
-22.96 USD
Brüt kâr:
319.31 USD (31 864 pips)
Brüt zarar:
-613.42 USD (60 961 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (6.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12.30 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.21
Alım-satım etkinliği:
67.96%
Maks. mevduat yükü:
15.49%
En son işlem:
26 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
-0.88
Alış işlemleri:
146 (50.00%)
Satış işlemleri:
146 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.52
Beklenen getiri:
-1.01 USD
Ortalama kâr:
2.26 USD
Ortalama zarar:
-4.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-93.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-93.12 USD (15)
Aylık büyüme:
-21.14%
Algo alım-satım:
75%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
296.80 USD
Maksimum:
333.65 USD (21.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.74% (334.31 USD)
Varlığa göre:
23.46% (358.58 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDUSD.sv 146
AUDUSD.sv 146
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDUSD.sv -295
AUDUSD.sv 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDUSD.sv -29K
AUDUSD.sv 236
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.91 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +6.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -93.12 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TrijayaPratamaFutures-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Rajapips EA Akun Investor 24 - J mode SELL
İnceleme yok
2025.09.12 03:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 13:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 10:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 10:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.10 07:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.10 07:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
