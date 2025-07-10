- Büyüme
İşlemler:
30 246
Kârla kapanan işlemler:
19 992 (66.09%)
Zararla kapanan işlemler:
10 254 (33.90%)
En iyi işlem:
236 462.88 USD
En kötü işlem:
-2 214.67 USD
Brüt kâr:
583 837.39 USD (29 579 481 pips)
Brüt zarar:
-181 140.39 USD (40 813 298 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
80 (208.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
236 465.88 USD (4)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
96.74%
Maks. mevduat yükü:
101.79%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3659
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
8.53
Alış işlemleri:
15 118 (49.98%)
Satış işlemleri:
15 128 (50.02%)
Kâr faktörü:
3.22
Beklenen getiri:
13.31 USD
Ortalama kâr:
29.20 USD
Ortalama zarar:
-17.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
66 (-47 228.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-47 228.62 USD (66)
Aylık büyüme:
9.32%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
47 228.62 USD (9.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.41% (47 228.62 USD)
Varlığa göre:
27.10% (181 149.74 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US30
|30245
|archived
|1
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US30
|166K
|archived
|236K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US30
|-11M
|archived
|0
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
En iyi işlem: +236 462.88 USD
En kötü işlem: -2 215 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 66
Maksimum ardışık kâr: +208.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -47 228.62 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
100% Autotrade Using EA Ronin47 version v6se US30 Since July 2025
Trade On US30 Only
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
81%
0
0
USD
USD
582K
USD
USD
13
99%
30 246
66%
97%
3.22
13.31
USD
USD
27%
1:500