Ronin47 V6se US30 Since July 2025

0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 81%
FBS-Real-10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
30 246
Kârla kapanan işlemler:
19 992 (66.09%)
Zararla kapanan işlemler:
10 254 (33.90%)
En iyi işlem:
236 462.88 USD
En kötü işlem:
-2 214.67 USD
Brüt kâr:
583 837.39 USD (29 579 481 pips)
Brüt zarar:
-181 140.39 USD (40 813 298 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
80 (208.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
236 465.88 USD (4)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
96.74%
Maks. mevduat yükü:
101.79%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3659
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
8.53
Alış işlemleri:
15 118 (49.98%)
Satış işlemleri:
15 128 (50.02%)
Kâr faktörü:
3.22
Beklenen getiri:
13.31 USD
Ortalama kâr:
29.20 USD
Ortalama zarar:
-17.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
66 (-47 228.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-47 228.62 USD (66)
Aylık büyüme:
9.32%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
47 228.62 USD (9.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.41% (47 228.62 USD)
Varlığa göre:
27.10% (181 149.74 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 30245
archived 1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 166K
archived 236K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 -11M
archived 0
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +236 462.88 USD
En kötü işlem: -2 215 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 66
Maksimum ardışık kâr: +208.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -47 228.62 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real-7
0.64 × 4053
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

100% Autotrade Using EA Ronin47 version v6se US30 Since July 2025

Trade On US30 Only 



İnceleme yok
2025.09.09 07:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.06 17:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 09:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 02:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 00:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 05:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.10 05:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
