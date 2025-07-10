SinyallerBölümler
Zicheng Liao

Medium Risk

Zicheng Liao
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 56%
Tickmill-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
738
Kârla kapanan işlemler:
471 (63.82%)
Zararla kapanan işlemler:
267 (36.18%)
En iyi işlem:
79.36 USD
En kötü işlem:
-136.59 USD
Brüt kâr:
3 425.50 USD (84 981 pips)
Brüt zarar:
-2 253.46 USD (58 406 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (242.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
263.98 USD (11)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
98.98%
Maks. mevduat yükü:
17.14%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
7.21
Alış işlemleri:
439 (59.49%)
Satış işlemleri:
299 (40.51%)
Kâr faktörü:
1.52
Beklenen getiri:
1.59 USD
Ortalama kâr:
7.27 USD
Ortalama zarar:
-8.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-15.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-136.59 USD (1)
Aylık büyüme:
25.74%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 USD
Maksimum:
162.57 USD (6.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.52% (162.57 USD)
Varlığa göre:
17.64% (425.97 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 441
GBPUSD 63
EURAUD 39
USDCAD 34
EURUSD 32
AUDCAD 27
USDJPY 20
AUDUSD 19
NZDUSD 17
EURGBP 14
USDCHF 11
EURCAD 6
EURCHF 6
GBPCAD 4
BTCUSD 1
CADCHF 1
CHFJPY 1
AUDNZD 1
US30 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -81
GBPUSD 209
EURAUD -94
USDCAD 215
EURUSD 280
AUDCAD 87
USDJPY 151
AUDUSD 103
NZDUSD 39
EURGBP 213
USDCHF 72
EURCAD 88
EURCHF 10
GBPCAD -15
BTCUSD 0
CADCHF 2
CHFJPY -55
AUDNZD -54
US30 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.3K
GBPUSD 2.3K
EURAUD -1.6K
USDCAD 6.2K
EURUSD 6.6K
AUDCAD 3.8K
USDJPY 2.2K
AUDUSD -82
NZDUSD 1.3K
EURGBP 3.8K
USDCHF 604
EURCAD 2.8K
EURCHF 50
GBPCAD -80
BTCUSD 1.4K
CADCHF 20
CHFJPY -2.7K
AUDNZD -1.4K
US30 250
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +79.36 USD
En kötü işlem: -137 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +242.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tradeview-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.34 × 663
VantageFXInternational-Live 2
0.60 × 5
ICMarkets-Live07
0.60 × 2316
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live18
0.69 × 202
Tickmill-Live02
0.72 × 6027
Tickmill-Live
0.73 × 3877
ICMarkets-Live04
0.77 × 87
Pepperstone-Demo01
0.88 × 8
ICMarketsSC-Live03
0.91 × 35
ICMarkets-Live14
0.92 × 167
ICMarkets-Live03
1.00 × 44
ICMarketsSC-Live23
1.00 × 74
ICMarketsSC-Live04
1.03 × 230
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 32
88 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.18 09:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 08:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.11 13:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 07:48
Share of trading days is too low
2025.07.10 07:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.10 03:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 03:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 03:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.10 03:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.10 03:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
