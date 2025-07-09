SinyallerBölümler
Vitor Gutman Cotrim

Teste

Vitor Gutman Cotrim
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 33%
XPMT5-PRD
1:1
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 799
Kârla kapanan işlemler:
2 123 (75.84%)
Zararla kapanan işlemler:
676 (24.15%)
En iyi işlem:
38.00 BRL
En kötü işlem:
-76.00 BRL
Brüt kâr:
28 207.00 BRL (163 415 780 pips)
Brüt zarar:
-26 572.00 BRL (132 860 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (708.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
708.00 BRL (42)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
18.78%
Maks. mevduat yükü:
41.10%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
0.73
Alış işlemleri:
1 405 (50.20%)
Satış işlemleri:
1 394 (49.80%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
0.58 BRL
Ortalama kâr:
13.29 BRL
Ortalama zarar:
-39.31 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-188.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-215.00 BRL (7)
Aylık büyüme:
10.33%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 197.00 BRL
Maksimum:
2 229.00 BRL (44.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.30% (2 229.00 BRL)
Varlığa göre:
4.87% (186.00 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WINV25 247
WINQ25 216
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WINV25 -1.2K
WINQ25 -1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WINV25 -13K
WINQ25 -12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +38.00 BRL
En kötü işlem: -76 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 42
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +708.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -188.00 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
İnceleme yok
2025.09.26 21:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 19:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 16:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 21:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 10:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 22:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 15:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 14:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 19:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 19:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 14:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 13:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 22:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 21:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 22:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 20:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 19:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 19:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
