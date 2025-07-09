- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|547
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-195
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-2M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
🔥 Sinyal – CWDT BTC (MT5) | Orta Riskli Strateji
🚀 Bu sinyal yalnızca BTC işlemlerine odaklanır ve orta risk seviyesine sahip bir yapılandırma kullanır. Her işlem, net bir Stop Loss ve Take Profit seviyesi ile gerçekleştirilir — grid veya martingale stratejileri kullanılmaz.
📈 Önerilen Ayarlar
-
✅ Başlangıç Sermayesi: $500
-
✅ Platform: MetaTrader 5 (MT5)
-
✅ Risk Seviyesi: Orta
-
✅ VPS: Yüksek hızlı sunucu (Forex VPS)
-
✅ Brokerlar: Regüle edilmiş iş ortakları (IC Trading, RoboForex)
🔍 Ek Bilgiler
-
Günlük işlem sıklığı
-
Orta risk seviyesinde uzun vadeli istikrar
-
Grid veya martingale stratejisi kullanılmaz
