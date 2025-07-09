SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / CWDT BTC
Chiwi's IT

CWDT BTC

Chiwi's IT
0 inceleme
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -57%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
547
Kârla kapanan işlemler:
199 (36.38%)
Zararla kapanan işlemler:
348 (63.62%)
En iyi işlem:
10.67 EUR
En kötü işlem:
-11.65 EUR
Brüt kâr:
1 021.18 EUR (11 920 265 pips)
Brüt zarar:
-1 191.78 EUR (13 881 106 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (105.89 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
105.89 EUR (18)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
24.26%
Maks. mevduat yükü:
25.33%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.52
Alış işlemleri:
293 (53.56%)
Satış işlemleri:
254 (46.44%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-0.31 EUR
Ortalama kâr:
5.13 EUR
Ortalama zarar:
-3.42 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-55.46 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-78.78 EUR (9)
Aylık büyüme:
-29.51%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
179.08 EUR
Maksimum:
329.90 EUR (87.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
76.05% (329.90 EUR)
Varlığa göre:
14.60% (49.73 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 547
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -195
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -2M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.67 EUR
En kötü işlem: -12 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +105.89 EUR
Maksimum ardışık zarar: -55.46 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

🔥 Sinyal – CWDT BTC (MT5) | Orta Riskli Strateji

🚀 Bu sinyal yalnızca BTC işlemlerine odaklanır ve orta risk seviyesine sahip bir yapılandırma kullanır. Her işlem, net bir Stop Loss ve Take Profit seviyesi ile gerçekleştirilir — grid veya martingale stratejileri kullanılmaz.

📈 Önerilen Ayarlar

  • ✅ Başlangıç Sermayesi: $500

  • ✅ Platform: MetaTrader 5 (MT5)

  • ✅ Risk Seviyesi: Orta

  • ✅ VPS: Yüksek hızlı sunucu (Forex VPS)

  • ✅ Brokerlar: Regüle edilmiş iş ortakları (IC Trading, RoboForex)

🔍 Ek Bilgiler

  • Günlük işlem sıklığı

  • Orta risk seviyesinde uzun vadeli istikrar

  • Grid veya martingale stratejisi kullanılmaz

🔗 Tüm sinyallerimizi keşfedin: https://www.mql5.com/en/users/cyberwolfdog/seller
📣 Topluluğumuza katılın: https://t.me/+WRZZKKU4-VgyN2Jk
💼 VIP Üyelik ve BT Hizmeti: https://www.patreon.com/CyberWolfdogTrading/membership


İnceleme yok
2025.09.26 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 00:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.21 22:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 19:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 03:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 20:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.18 02:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.17 21:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.17 20:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 14:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.01 02:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 01:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 06:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 16:12
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.15 16:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 15:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.15 15:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 04:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.15 04:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
CWDT BTC
Ayda 50 USD
-57%
0
0
USD
118
EUR
12
98%
547
36%
24%
0.85
-0.31
EUR
76%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.