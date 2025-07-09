SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Crocodile Dundee System
Torsten Feix

Crocodile Dundee System

Torsten Feix
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 8%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
435
Kârla kapanan işlemler:
218 (50.11%)
Zararla kapanan işlemler:
217 (49.89%)
En iyi işlem:
776.83 USD
En kötü işlem:
-270.33 USD
Brüt kâr:
22 839.34 USD (171 201 pips)
Brüt zarar:
-14 941.17 USD (119 255 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (2 213.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 213.91 USD (14)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
35.72%
Maks. mevduat yükü:
11.74%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
5.39
Alış işlemleri:
291 (66.90%)
Satış işlemleri:
144 (33.10%)
Kâr faktörü:
1.53
Beklenen getiri:
18.16 USD
Ortalama kâr:
104.77 USD
Ortalama zarar:
-68.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-470.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-732.35 USD (16)
Aylık büyüme:
-0.36%
Yıllık tahmin:
-4.38%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
540.47 USD
Maksimum:
1 465.09 USD (1.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.30% (1 413.26 USD)
Varlığa göre:
0.26% (277.49 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 82
GDAXI 80
GBPUSD 73
XAUUSD 72
NDX 55
WS30 55
SP500 9
EURNOK 2
CHFJPY 1
USDMXN 1
EURJPY 1
USDSGD 1
GBPNOK 1
GBPNZD 1
USDCAD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 3.9K
GDAXI 755
GBPUSD -198
XAUUSD 1.2K
NDX 1.7K
WS30 625
SP500 -141
EURNOK -36
CHFJPY 2
USDMXN 32
EURJPY 1
USDSGD -14
GBPNOK -19
GBPNZD 11
USDCAD -1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 10K
GDAXI 7.5K
GBPUSD 891
XAUUSD 9.2K
NDX 24K
WS30 1.7K
SP500 -398
EURNOK -2.5K
CHFJPY 58
USDMXN 3.6K
EURJPY 20
USDSGD -60
GBPNOK -2.4K
GBPNZD 124
USDCAD 2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +776.83 USD
En kötü işlem: -270 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +2 213.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -470.48 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
İnceleme yok
2025.09.03 04:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 16:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 04:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 10:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 06:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.09 19:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Crocodile Dundee System
Ayda 30 USD
8%
0
0
USD
108K
USD
22
97%
435
50%
36%
1.52
18.16
USD
1%
1:200
