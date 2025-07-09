SinyallerBölümler
Zsolt Onodi

Gold Glide AI FPMarkets

Zsolt Onodi
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 39 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 119%
FPMarketsLLC-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
23 (95.83%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (4.17%)
En iyi işlem:
18.08 USD
En kötü işlem:
-0.33 USD
Brüt kâr:
228.80 USD (4 455 pips)
Brüt zarar:
-7.89 USD (22 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (228.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
228.80 USD (23)
Sharpe oranı:
2.48
Alım-satım etkinliği:
1.27%
Maks. mevduat yükü:
28.85%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
320.16
Alış işlemleri:
10 (41.67%)
Satış işlemleri:
14 (58.33%)
Kâr faktörü:
29.00
Beklenen getiri:
9.20 USD
Ortalama kâr:
9.95 USD
Ortalama zarar:
-7.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.33 USD (1)
Aylık büyüme:
46.67%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.69 USD
Maksimum:
0.69 USD (0.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.15% (0.69 USD)
Varlığa göre:
44.16% (169.04 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.r 20
AUDCAD.r 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.r 216
AUDCAD.r 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.r 4K
AUDCAD.r 413
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.08 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +228.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.30 16:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 15:28
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 17:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 17:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 18:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 12:02
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 11:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 10:02
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 15:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.09 00:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 23:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 10:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 10:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 22:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
