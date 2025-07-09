SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / CarlosFund
Sharl Larionov

CarlosFund

Sharl Larionov
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 69%
Just2Trade-MT5
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
393
Kârla kapanan işlemler:
294 (74.80%)
Zararla kapanan işlemler:
99 (25.19%)
En iyi işlem:
31 264.08 USD
En kötü işlem:
-3 805.17 USD
Brüt kâr:
141 610.50 USD (16 023 pips)
Brüt zarar:
-86 437.62 USD (12 681 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
127 (28 236.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
53 476.55 USD (36)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
48.04%
Maks. mevduat yükü:
128.47%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.11
Alış işlemleri:
393 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.64
Beklenen getiri:
140.39 USD
Ortalama kâr:
481.67 USD
Ortalama zarar:
-873.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
27 (-9 575.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-41 856.87 USD (11)
Aylık büyüme:
20.94%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 866.53 USD
Maksimum:
49 821.29 USD (39.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.24% (49 821.29 USD)
Varlığa göre:
32.56% (41 332.68 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 392
AUDUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 55K
AUDUSD -160
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 3.4K
AUDUSD -16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +31 264.08 USD
En kötü işlem: -3 805 USD
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +28 236.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -9 575.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Just2Trade-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Just2Trade-MT5
0.90 × 52
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.28 11:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 16:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 17:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 13:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 19:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 19:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 19:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 10:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.07 22:16
Share of trading days is too low
2025.09.07 21:16
Share of trading days is too low
2025.09.05 20:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 20:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 17:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 09:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 08:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 07:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
CarlosFund
Ayda 30 USD
69%
0
0
USD
135K
USD
8
97%
393
74%
48%
1.63
140.39
USD
39%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.